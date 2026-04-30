Abuso de autoridade: saiba como identificar e o que fazer para denunciar

Casos de violência e excessos em abordagens de agentes de segurança frequentemente trazem à tona uma dúvida comum: o que, de fato, configura abuso de autoridade e como agir nessas situações? Conhecer os limites da atuação de um agente e saber quais são seus direitos é fundamental para se proteger de arbitrariedades.

O abuso de autoridade ocorre quando um agente público, no exercício de sua função, excede os limites de seu poder, causando dano físico, moral ou psicológico a alguém. A Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) define esses crimes e busca proteger o cidadão, garantindo que ninguém está acima das regras.

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Como identificar o abuso de autoridade

Situações de abuso podem variar, mas algumas são mais comuns e fáceis de identificar. Agressão física ou verbal, ameaças, humilhações e xingamentos durante uma abordagem são exemplos claros. Nenhum agente pode usar de violência desproporcional ou ofender um cidadão.

Outras práticas também se enquadram como abuso. Realizar uma revista pessoal vexatória, que exponha a pessoa a constrangimento, ou apreender bens e documentos sem uma justificativa legal, são atos ilegais. Impedir o contato com um advogado ou forçar uma confissão também são violações graves.

Passo a passo para denunciar

Se você for vítima ou testemunha de um ato de abuso, é importante saber como proceder para que o caso seja investigado. Manter a calma, na medida do possível, é o primeiro passo para reunir as informações necessárias para formalizar uma denúncia consistente.

Siga estas etapas para registrar a ocorrência:

Reúna provas: se for seguro, grave a ação com o celular. Anote o nome dos agentes, o número da viatura e o local exato do ocorrido. Busque por testemunhas que possam confirmar sua versão dos fatos e peça o contato delas. Procure os órgãos competentes: a denúncia pode ser feita em diferentes locais. A Corregedoria da corporação do agente (Polícia Militar, Polícia Civil ou Guarda Municipal) é o principal canal. Ela é responsável por investigar a conduta de seus membros. Formalize no Ministério Público: este órgão tem a função de fiscalizar a atividade policial e pode iniciar uma investigação criminal contra os agentes envolvidos. Registre um Boletim de Ocorrência: dirija-se a uma delegacia da Polícia Civil para registrar um B.O., detalhando todo o ocorrido. Esse documento é uma prova importante do fato. Procure a Defensoria Pública ou um advogado: um profissional do direito pode orientar sobre as medidas judiciais cabíveis, como pedidos de indenização por danos morais e materiais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.