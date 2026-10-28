Uma mudança de carreira nos Estados Unidos aproxima antigos policiais e veteranos militares do transporte de cannabis, com a segurança no centro dessa escolha

Antigos agentes da lei e veteranos militares trocam a proteção das comunidades pelo transporte seguro de produtos de cannabis. Sediada na Pensilvânia, a empresa Talaria recruta especificamente profissionais com esse histórico para transportar itens dos cultivadores até os dispensários.

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Um dos motoristas da companhia conversou com a emissora "WJZ-TV". Ele trabalhou por quase 30 anos no Departamento de Polícia de Baltimore e afirmou que muitas habilidades desenvolvidas na corporação ajudam no novo trabalho.

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Atualmente, o diretor executivo da Talaria planeja ampliar a equipe e transformar o serviço em uma operação nacional.

Transição e rotina nas estradas

Matthew Dzambo exerceu diferentes funções na Polícia de Baltimore e atuou os últimos anos de serviço como detetive da unidade de crimes graves. Essa divisão investigava casos como roubos, tiroteios, agressões graves e invasões.

Hoje, Dzambo dirige um utilitário esportivo preto. A parte externa do veículo exibe recursos de segurança visíveis, como uma câmera traseira e barras em algumas janelas. O veículo possui outros dispositivos protegidos. A equipe da "WJZ" não teve acesso a todos os detalhes, e Dzambo afirmou: "isso é algo sobre o qual não me sinto realmente confortável para discutir".

Dzambo realiza o transporte de produtos de cannabis na Talaria há sete meses. Suas viagens por vezes cruzam múltiplos estados em um único dia. O motorista ressaltou que a experiência policial facilita a adaptação: "quando você trabalha, especialmente na rua, você está sempre naquele modo de alerta elevado. Então isso se traduz muito bem para cá por causa do que fazemos. Temos que estar naturalmente atentos aos arredores".

Confiança e expansão dos negócios

Ari Raptis, diretor executivo da Talaria e da empresa parceira National Secure Transport, informou a contratação de cerca de 300 policiais e militares aposentados em todo o país. Raptis prioriza pessoas com esse perfil profissional devido à confiança inerente que elas representam.

Raptis justificou a escolha: "eles se aposentaram com boa reputação. Eles protegeram e serviram nossa comunidade. Não há ninguém em quem eu confiaria mais para dirigir nossos veículos e transportar o produto que recolhemos todos os dias".

Fundada em 2018, a Talaria atua em oito estados. Já a National Secure Transport, focada na movimentação de grandes quantias de dinheiro, opera em 23 estados.

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Dzambo explicou que a presença de outros ex-policiais torna a transição de carreira mais simples: "existe essa camaradagem. Você trabalha com pessoas que têm a mesma mentalidade de quem esteve ao seu lado durante a maior parte da sua carreira profissional".