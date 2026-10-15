O futuro do Brasil se constrói com professores

Débora Guerra - CEO da Trivento Educação

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O futuro de um país começa na educação e, sobretudo, nas pessoas que tornam o aprendizado possível. São os professores que transformam informação em conhecimento, estimulam o pensamento crítico e preparam cada geração para compreender o mundo e participar de sua construção. Falar sobre o futuro do Brasil exige, portanto, reconhecer o papel central desses profissionais.



No Dia dos Professores, é importante ir além das homenagens e refletir sobre as condições oferecidas a quem dedica sua trajetória à formação de outras pessoas. Afinal, não existe educação de qualidade sem professores preparados, valorizados e apoiados em seu desenvolvimento profissional.



Os desafios brasileiros evidenciam a dimensão dessa responsabilidade. O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026, elaborado pelo Todos Pela Educação, aponta que apenas 20,2% dos concluintes dos cursos de licenciatura avaliados pelo Enade e pela Prova Nacional Docente em 2025 atingiram o nível considerado adequado. O dado reforça a necessidade de aprimorar a formação inicial e a preparação dos profissionais responsáveis pelas próximas gerações.



Ampliar o acesso ao ensino superior é importante, mas não suficiente. Precisamos garantir uma formação que desenvolva competências, estimule a reflexão e prepare os futuros professores para os desafios da sala de aula. Isso exige aproximar teoria e prática, fortalecer experiências pedagógicas e promover oportunidades de aprendizagem contínua ao longo da carreira.



Em um cenário de avanços tecnológicos, inteligência artificial e novas exigências profissionais, o papel do professor não perde relevância. Pelo contrário, torna-se ainda mais estratégico. Quando respostas podem ser encontradas em segundos, ensinar também significa estimular boas perguntas, desenvolver autonomia, avaliar informações e compreender diferentes perspectivas.



A tecnologia pode apoiar a aprendizagem, mas é a mediação pedagógica que transforma seus recursos em experiências significativas. Cabe ao professor orientar, contextualizar, identificar dificuldades e reconhecer as particularidades de cada estudante. Por isso, a inovação educacional precisa caminhar ao lado da valorização humana. Novas ferramentas e metodologias só alcançam seu potencial quando os educadores contam com formação, infraestrutura e condições adequadas para utilizá-las.



Valorizar os professores exige mais do que reconhecer sua importância no discurso. Significa investir em formação continuada, oferecer perspectivas de desenvolvimento profissional e assegurar ambientes de trabalho adequados. A docência demanda conhecimento especializado, atualização constante e grande responsabilidade social, aspectos que precisam ser reconhecidos concretamente.



Também é fundamental tornar a carreira mais atrativa, aproximar os estudantes das experiências reais da profissão e criar oportunidades para que novos talentos enxerguem na educação um caminho de realização e contribuição social. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer a experiência dos profissionais que já atuam nas escolas e incentivar a troca de conhecimentos entre diferentes gerações de educadores.



As instituições de ensino superior têm papel importante nesse processo. Como espaços de formação, pesquisa e produção de conhecimento, devem manter diálogo permanente com as escolas, os educadores e as comunidades. Formar profissionais preparados significa compreender as diferentes realidades do país e conectar conhecimento acadêmico, prática pedagógica e desenvolvimento social.



Essa responsabilidade, contudo, não pertence apenas às instituições de ensino. O poder público precisa estabelecer políticas consistentes de formação e valorização docente. As empresas podem contribuir com iniciativas que fortaleçam a educação, enquanto famílias e sociedade devem reconhecer a escola como parceira fundamental na formação de crianças e jovens. A transformação depende de compromisso coletivo e continuidade.



A educação amplia horizontes, transforma trajetórias e cria possibilidades reais de desenvolvimento. Por trás de cada oportunidade de aprendizagem, existem profissionais que dedicam conhecimento, tempo e energia para ajudar outras pessoas a avançar. Investir em educação é, necessariamente, investir nas pessoas que a tornam possível.



Neste Dia dos Professores, precisamos transformar reconhecimento em compromisso. O Brasil precisa de educadores preparados para os desafios do presente, amparados por condições dignas de trabalho e reconhecidos pela importância de sua contribuição. Precisa, também, de instituições e de uma sociedade dispostas a construir, junto com eles, os caminhos para uma educação cada vez melhor.

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O futuro é formado pelas oportunidades que criamos hoje, pelas escolhas que fazemos e pelo conhecimento que compartilhamos. Nesse processo, os professores são muito mais do que transmissores de conteúdo: são agentes fundamentais de transformação. Valorizar quem ensina é investir no potencial de cada estudante e, consequentemente, no desenvolvimento de todo o Brasil.