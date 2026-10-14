Uma árvore torta e outra reta dão sentido a uma metáfora chinesa que coloca em xeque uma cobrança familiar: a de provar seu valor sendo útil o tempo todo

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O provérbio da filosofia chinesa que compara duas árvores propõe uma reflexão sobre utilidade e liberdade: "uma árvore torta vive sua própria vida, mas uma árvore reta se transforma em madeira". Enquanto a planta reta atende ao corte para virar vigas e tábuas, a estrutura cheia de nós segue intocada.

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A narrativa é atribuída a Zhuangzi, pensador taoista do século 4 antes de Cristo, durante o período dos Reinos Combatentes na China antiga. O ensinamento integra o livro "Zhuangzi", considerado um dos textos fundamentais da vertente ao lado da obra "Tao Te Ching", de Lao Tse.

A origem da árvore que ninguém cortou

Em um diálogo registrado na obra, Zhuangzi caminhava com um discípulo e encontrou um tronco antigo e nodoso. Ao constatar que carpinteiros ignoravam o vegetal, o aprendiz declarou: "esta árvore é inútil, por isso chegou a viver tanto".

Zhuangzi confirmou a percepção com outra análise: "precisamente por ser inútil, é livre de viver sua própria vida. Se tivesse sido valiosa para alguém, teriam cortado há anos". O diálogo formou a base direta da máxima preservada pela tradição.

A sobrevivência do que escapa ao uso comum

A parábola indica que aquilo considerado aproveitável acaba sacrificado para atender necessidades de terceiros. A madeira reta vira tábua, lenha ou mesa, enquanto a planta tortuosa segue crescendo conforme a sua natureza.

A analogia alcança a vida cotidiana de indivíduos focados em produtividade extrema. Quem atua sempre disponível e eficiente assume o risco do esgotamento, transformando o rendimento exagerado na causa da perda do próprio espaço.

Produtividade e limites

O ensinamento não rejeita o esforço, mas contesta a ideia de medir o valor humano pelo volume produzido para outros. O taoismo conecta esse princípio a duas bases:

'wu wei': a ação sem forçamento;

'ziran': a naturalidade de manter o rumo próprio sem reproduzir moldes alheios.

A inutilidade descrita por Zhuangzi representa uma forma de defesa contra a instrumentalização externa. Por esse motivo, a metáfora orienta debates terapêuticos ligados ao medo de decepcionar, à sobreexigência e à dificuldade em recusar pedidos.

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Zhuangzi morreu por volta de 286 antes de Cristo, mas sua narrativa segue aplicada na psicologia para exemplificar a imposição de limites saudáveis contra promessas de reconhecimento que custam a integridade individual.