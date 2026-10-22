Galeria
Exploradores encontram garrafa com bilhete em deserto do Egito e ajudam família a descobrir história de parente após quase 50 anos
-
Suleiman e seu primo Ayman decidiram fotografar o documento e enviar as imagens ao jornal Times of Malta, que recorreu a registros públicos de 1981 para localizar pessoas com o sobrenome Moran em Marsascala, cidade costeira localizada na Região Sul de Malta. Foto: Antonios Ntoumas/Pixabay
-
“Achei que era uma brincadeira quando você me mandou mensagem, mas reconheci a caligrafia do meu irmão imediatamente”, contou ela ao jornal. Tom Moran atuou como geofísico no Egito durante a década de 1970, a serviço de uma companhia norte-americana de exploração de petróleo. Foto: Marcos Vinicius Rodrigues Lima/Pixabay
-
Ele morreu em 1998, aos 54 anos, sem noção de que o bilhete deixado no deserto poderia voltar a despertar interesse tantos anos depois. A descoberta ocorreu durante um trabalho de mapeamento de antigas rotas utilizadas por caravanas de camelos, atividade que levou os primos a áreas pouco exploradas. Foto: Hasmik Ghazaryan Olson/Unsplash
-
Além de preservar um registro do passado, forneceu pistas suficientes para que uma família em Malta recuperasse a conexão com a história de um parente. A resistência do papel ao tempo e às condições ambientais também surpreendeu os responsáveis pela expedição, que destacaram a participação de Suleiman na localização da garrafa. Foto: Imagem gerada por IA
-