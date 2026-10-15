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Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno

Depois de interlocutores de Flávio tentarem, sem sucesso, uma conversa no primeiro turno, nenhuma das campanhas procurou o candidato do Missão

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/10/2026 09:08

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Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno
Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno crédito: Foto: Felipe Soares/Partido Missão

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro enviou emissários para tentar abrir um canal de conversa com Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República, que terminou em quarto lugar. Não deu certo.

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Neste segundo turno, Renan é o único dos candidatos que se mantém neutro.

Ninguém das campanhas de Flávio e Lula o procurou.

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