Ninguém procurou Renan Santos no 2º turno
Depois de interlocutores de Flávio tentarem, sem sucesso, uma conversa no primeiro turno, nenhuma das campanhas procurou o candidato do Missão
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No primeiro turno, Flávio Bolsonaro enviou emissários para tentar abrir um canal de conversa com Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República, que terminou em quarto lugar. Não deu certo.
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Neste segundo turno, Renan é o único dos candidatos que se mantém neutro.
Ninguém das campanhas de Flávio e Lula o procurou.
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Provavelmente, ambos já sabiam qual seria a resposta a uma eventual tentativa de apoio.