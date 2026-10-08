Doha encanta com arquitetura futurista e uma das baías mais deslumbrantes do mundo

Tornado Tower - É um dos arranha-céus mais emblemáticos de Doha, destacando-se por sua arquitetura arrojada em forma de ampulheta, que lembra um tornado em movimento. Com 200 metros de altura e 52 andares, o edifício abriga escritórios, restaurantes e uma academia. Sua fachada de vidro e aço ganha iluminação especial à noite, criando um espetáculo visual no horizonte da capital do Catar. Foto: