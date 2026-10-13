'Feliz por fora, triste por dentro': o que é a depressão sorridente e como identificá-la

Quando imaginamos alguém com depressão, é comum imaginar uma pessoa que mal consegue sair da cama.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Alguém que chora com frequência, se afasta dos amigos ou não tem energia para enfrentar o dia.

Dificilmente pensamos em uma pessoa que faz piadas durante o jantar, mantém uma vida social agitada e se destaca no trabalho.

Mas essa pode ser justamente a realidade de quem vive com a chamada "depressão sorridente".

E, às vezes, a pessoa que não percebe o que está acontecendo é você mesmo.

O que é 'depressão sorridente'?

Getty

Segundo a OMS, cerca de 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão



A "depressão sorridente" não é um diagnóstico oficialmente reconhecido, mas as buscas pelo termo aumentaram 50% nos últimos cinco anos.

"[O termo] significa parecer feliz por fora, enquanto, por dentro, você se sente deprimido e desanimado", diz Olivia Remes, pesquisadora de saúde mental da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

Todos nós nos sentimos desanimados de vez em quando. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão.

A condição se caracteriza por sintomas como tristeza persistente ou perda de interesse e prazer, que se prolongam por semanas ou meses e afetam o trabalho, os relacionamentos, o sono e a rotina.

Mas a depressão nem sempre se manifesta da maneira que imaginamos. Estudos sugerem que até 40% das pessoas com a condição apresentam uma forma "atípica", com sintomas que fogem dos padrões mais conhecidos.

Em vez de perder o apetite ou dormir menos, por exemplo, a pessoa pode passar a comer ou dormir mais do que o habitual.

Seu humor também pode melhorar temporariamente diante de uma experiência positiva ou empolgante.

Há ainda evidências de que pessoas com depressão podem esconder o que estão passando por meio da chamada camuflagem, também conhecida como mascaramento.

Que é uma tentativa de ocultar determinadas características ou emoções para se adaptar ao convívio social.

Por que as pessoas escondem a depressão?

Algumas pessoas com "depressão sorridente" nem sequer percebem que estão deprimidas e, por isso, não sabem que estão escondendo a condição.

"Elas podem achar que seus sintomas são apenas consequência de uma vida agitada e estressante", diz Remes, da Universidade de Cambridge.

Outras reconhecem que estão passando por dificuldades, mas fazem de tudo para que ninguém perceba. Esse comportamento é particularmente comum entre pessoas perfeccionistas e com um forte senso de responsabilidade.

"Elas têm expectativas elevadas em relação a si mesmas e podem não querer admitir, nem para si nem para os outros, que estão enfrentando dificuldades", afirma Remes.

Algumas pessoas temem o estigma e receiam sobrecarregar os outros. Estudos mostram que outras pessoas podem se preocupar com o julgamento alheio ou com possíveis consequências no trabalho ou nos relacionamentos.

As expectativas da família e as normas culturais também podem dificultar uma conversa aberta sobre o assunto.

Quais são os riscos de esconder a depressão?

Especialistas alertam que o esforço para manter as aparências pode trazer riscos.

"A depressão nos isola e nos faz sentir sozinhos. Muitas vezes, um dos melhores antídotos para o desânimo é se conectar com outras pessoas", diz Barney Dunn, professor e psicólogo clínico da Universidade de Exeter, também no Reino Unido.

Ao esconder a depressão, a pessoa também pode deixar de receber a ajuda de que precisa.

"Esses sinais iniciais, se não forem tratados, podem se agravar e evoluir para um quadro crônico e grave, além de aumentar o risco de suicídio", afirma Remes, da Universidade de Cambridge.

Sete sinais de depressão que podem passar despercebidos

Getty Images

Uma sensibilidade maior do que o habitual a críticas ou à rejeição pode ser um sinal de depressão



Mesmo quem parece estar lidando bem com a vida pode apresentar mudanças de comportamento que merecem atenção.

1. Você deixa de sentir prazer nas coisas

Encontrar os amigos, ir à academia ou assistir ao seu programa de TV favorito eram atividades que você aguardava com entusiasmo, mas agora parecem uma obrigação? Essa mudança pode ser um sinal de que algo não vai bem.

"É fácil atribuir a falta de prazer ou de interesse nos passatempos habituais à correria e ao ritmo acelerado da vida", diz Remes.

2. Você sente um peso incomum nos braços ou nas pernas

Uma sensação de peso nos braços e nas pernas, que torna os movimentos do dia a dia mais difíceis, pode ser um sinal de depressão atípica.

Esse sintoma é conhecido como "paralisia de chumbo".

3. Você cancela compromissos com frequência

Às vezes, você pode parecer na sua "melhor forma" quando está com outras pessoas, mas acabar cancelando compromissos nos dias em que seu humor piora e fica mais difícil esconder o que está sentindo.

4. Você dorme mais, mas continua sentindo exaustão

Mesmo com um cansaço cada vez maior, você pode continuar cumprindo todas as suas atividades habituais.

"As noites podem ser particularmente difíceis", diz Remes, "pois as pessoas com essa condição podem se sentir pior no fim do dia e precisar de mais sono do que o habitual".

5. Você fica mais sensível a críticas ou à rejeição

Um comentário casual do chefe ou um compromisso cancelado por um amigo pode magoar muito mais do que antes.

Segundo Remes, essa sensibilidade maior a críticas ou à rejeição é uma característica da depressão atípica. O mesmo sintoma também pode ocorrer em pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

6. Você é sempre a pessoa engraçada ou prestativa

Uma pessoa com depressão nem sempre se afasta dos outros. Muitas vezes, pode fazer o oposto: ser quem anima a festa, se dedicar intensamente ao trabalho ou se desdobrar para ajudar outras pessoas.

7. Seus pensamentos sobre si são sempre negativos

Você pode transmitir confiança aos outros, mas ser extremamente crítico consigo mesmo.

Duvidar constantemente de si, sentir que não tem valor ou ter pensamentos marcados por uma sensação de vazio são possíveis sinais de alerta.

O que pode ajudar?

O próprio termo "depressão sorridente" recebe críticas.

Remes, da Universidade de Cambridge, afirma que embora possa ajudar as pessoas a identificar e dar nome ao que estão vivendo, a expressão também corre o risco de "simplificar demais" uma experiência complexa.

"A palavra 'sorridente' faz pensar em alegria e felicidade", diz a pesquisadora, mas "a característica central dessa condição é, na verdade, a falta de esperança, o vazio e a sensação de não ter valor".

Para Dunn, da Universidade de Exeter, um primeiro passo pode ser compartilhar, aos poucos, o que você está sentindo com alguém de confiança.

"Muitas vezes, as pessoas se surpreendem ao perceber que isso pode fortalecer os vínculos com os outros, ajudá-las a se sentir conectadas e a entender que não são as únicas a se sentir assim", diz o professor.

O especialista também recomenda procurar um médico caso você esteja enfrentando dificuldades.

"Há boas evidências de que conversar, usar medicamentos [antidepressivos] e receber intervenções sociais podem ser medidas eficazes", afirma Dunn.

Onde buscar ajuda?

Caso você seja ou conheça alguém que apresente sinais de alerta relacionados ao suicídio, ou tenha perdido uma pessoa querida para o suicídio, confira alguns locais para pedir ajuda:

- O Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do telefone 188, oferece atendimento gratuito 24h por dia; há também a opção de conversa por chat, e-mail e busca por postos de atendimento em todo o Brasil;

- Para jovens de 13 a 24 anos, a Unicef oferece também o chat Pode Falar;

- Em casos de emergência, outra recomendação de especialistas é ligar para os Bombeiros (telefone 193) ou para a Polícia Militar (telefone 190);

- Outra opção é ligar para o SAMU, pelo telefone 192;

- Na rede pública local, é possível buscar ajuda também nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h;

- Confira também o Mapa da Saúde Mental, que ajuda a encontrar atendimento em saúde mental gratuito em todo o Brasil.

- Para aqueles que perderam alguém para o suicídio, a Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio (Abrases) oferece assistência e grupos de apoio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



