Mais seco do mundo, Deserto do Atacama pode ter uma das maiores florações de sua história após chuvas acima da média

Entre 16 e 22 de julho, fortes chuvas atingiram o norte chileno, favorecidas também pela evaporação das águas do Pacífico diante da costa peruana. As mesmas condições que proporcionaram o florescimento, contudo, provocaram consequências graves em outras áreas, com 13 mortes e cerca de 4 mil casas destruídas ou bastante danificadas, segundo a agência AFP. Foto: Reproduc?a?o/YouTube AFP Portugue?s