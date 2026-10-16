Christopher Walken explica por que é tão diferente dos vilões que interpreta

Walken conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1979 por sua interpretação do soldado Nick em “O Franco Atirador”, filme sobre um grupo de amigos de uma cidade industrial que vai lutar na Guerra do Vietnã. Em 2003, também recebeu uma indicação ao prêmio por sua atuação em “Prenda-me se For Capaz”, dirigido por Steven Spielberg. Foto: Divulgação