Substâncias escondidas nos alimentos explicam cores, sabores e sensações surpreendentes

Resveratrol: a defesa natural das uvas O resveratrol é um composto encontrado principalmente na casca de algumas uvas, além de outros vegetais. As plantas podem produzi-lo como parte de sua defesa contra agentes externos. Embora seja estudado por possíveis benefícios à saúde, os resultados em seres humanos ainda são limitados. Foto: Imagem gerada por i.a