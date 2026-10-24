com sotaque

Entre rendas especiais e muito linho, Alagoas trouxe para o Minas Trend seu rico trabalho artesanal em um desfile coletivo envolvendo 16 marcas dos segmentos de vestuário, fitness, beachwear e acessórios, resultado do trabalho de grupos produtivos de mulheres de várias regiões. Não é a primeira vez que isto acontece: o estado está sempre representado no salão de negócios mineiro sob o comando de Francisco Acioli, presidente do Sindivest-AL – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Alagoas.

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Ao escolher o tema “O Sagrado de Coruripe”, a atenção se voltou para Coruripe, cidade localizada no litoral sul e conhecida por sua religiosidade, comunidades tradicionais, belas praias e natureza exuberante. “Nós sempre trazemos a cultura da nossa terra para todos os desfiles e, agora, foi a vez de mostrar a fé e as tradições desse lugar”, explica Francisco. Segundo ele, ao levar essa história para o público, o foco não é apenas a criação, mas, sobretudo, identidade e origem.



Com styling de Davi Leite, a passarela destacou a renda Singeleza, cuja técnica esteve desaparecida por 60 anos e, resgatada, voltou a ser produzida pela Artecer. Anteriormente, era oferecida só em metros, o que ainda acontece; agora, na versão fashion, ela compõe peças inteiras, como lindas blusas e camisetas. Agregada ao linho e à organza, como apareceu no desfile, ganha status de moda premium.



Variações de cores e estilos no filé – outro tipo de renda – também puderam ser conferidos na passarela: no trabalho de Sandra Cavalcante é enriquecido por bordados, brilhos, volumes e texturas; na proposta de Adriana Gomes, as peças são contemporâneas, seguem a estética alfaiataria, ganham franjas, bordados em pedras, detalhes dourados.



Além da famosa Renda de Bilro da região de São Sebastião, o bordado livre foi uma atração à parte com seus desenhos coloridos que revelam cenas do cotidiano urbanas ou rurais. São histórias que encantam pela ingenuidade tanto na marca Mimos de Dona Peró quanto na Fulô.A. Em ambas, o linho é o melhor suporte para exibir essas narrativas.



A Beliê também participou do desfile apresentando acessórios elaborados em cerâmica com bordados em ponto cruz e trabalhados em colares, brincos, anéis. Ariane Pita aprendeu a técnica com a mãe e passou a ministrar oficinas gratuitas para disseminá-la. “Hoje temos um ateliê em Barra de São Miguel, no qual dez mulheres trabalham juntas”, explica.



O crochê com cara fashion foi apresentado pela Êllu Ateliê, de São Miguel dos Campos. O estilo tem como diferencial o degradê de cores e o tingimento natural feito com casca de angico. E as peças fitness da Alento e a linha praia e resort da Aquas Beachwear deram um ar contemporâneo às produções funcionando como suporte para o styling.



Na linha masculina, os meninos da Trouxa investiram em camisetas valorizadas por obras de artistas que se afinam com a proposta da dupla, mas na coleção atual eles próprios assinam as peças, que foram complementadas, no desfile, por calças cuja estampa remete a panos de prato.

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Além da Beliê, o desfile contou, ainda, com a participação de marcas de acessórios – Alana Tenório, Caleidoscópio e Milka Pereira – presentes em estandes individuais, no Minas Trend. O Sindivest-AL contou com o apoio da FIEA – Federação das Indústrias de Alagoas e apoio do Sebrae-AL e do governo do estado.