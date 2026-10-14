NoPing marca presença no evento Pichau Arena 2026

O NoPing esteve presente na Pichau Arena 2026, realizada entre os dias 10 e 12 de outubro, no Joinville Square Garden, em Joinville, Santa Catarina. O evento reuniu jogadores, fãs de tecnologia, cosplayers, influenciadores e comunidades ligadas aos games e à cultura geek.





A programação contou com campeonatos de eSports, concurso de cosplay, campeonato de K-Pop, simuladores de corrida, exposição de carros esportivos, estandes de marcas e experiências interativas. O público também teve acesso a mais de 200 PCs gamer em uma área de free play.



Como foi a Pichau Arena 2026?



A Pichau Arena foi criada para aproximar diferentes comunidades em um mesmo espaço. Durante os três dias, os visitantes puderam acompanhar disputas de jogos, conhecer equipamentos e tecnologias, participar de atividades e encontrar criadores de conteúdo e nomes conhecidos do cenário gamer.





Entre as competições anunciadas estavam torneios de Counter-Strike 2, League of Legends, EA Sports FC, Street Fighter 6, Clash Royale e Drift Assetto Corsa. A programação também incluiu atrações voltadas para quem acompanha automobilismo, música, dança e cultura pop.



NoPing participa de encontro com a comunidade gamer





A presença no evento reforça a proximidade do NoPing com jogadores e comunidades que acompanham o desenvolvimento do mercado de games e tecnologia. A Pichau Arena também criou um espaço para que marcas e público compartilhassem experiências relacionadas ao universo gamer. Durante a programação, o NoPing esteve presente em um espaço compartilhado com a marca Hikvision, reforçando a presença da empresa em um espaço dedicado à tecnologia e ao público gamer.





“Participar da Pichau Arena 2026 é uma forma de estar próximo da comunidade gamer e acompanhar de perto as experiências que movimentam o cenário. O evento reúne competição, tecnologia e entretenimento, valores que também fazem parte da rotina de quem joga online”, afirma Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing.



A realização do evento em Joinville amplia o calendário de atrações voltadas ao público gamer e geek na região Sul do Brasil. A variedade de atividades permitiu que diferentes perfis de visitantes encontrassem experiências ligadas a jogos, tecnologia, cultura pop e automobilismo.



NoPing





O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para a otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes. Segundo a empresa, a plataforma oferece um período de teste gratuito (trial) para novos usuários.





Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt