Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® apresentam novas evidências científicas demonstrando como ingredientes com comprovação científica favorecem a saúde da pele e dos cabelos

Neutrogena®, Aveeno® e Regaine®* apresentarão 12 novos conjuntos de dados científicos no 35º Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), realizado de 30 de setembro a 3 de outubro em Viena.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930053866/pt/

New Neutrogena science showcased at EADV 2026 in Vienna, Austria

Os resumos apresentados trarão novas evidências demonstrando como ingredientes com comprovação científica — incluindo niacinamida, trealose, aveia coloidal e minoxidil a 5% — podem ajudar a tratar algumas das preocupações mais comuns dos consumidores em relação à pele e aos cabelos, como acne, pele oleosa, pele seca, hiperpigmentação, eczema, danos cutâneos causados ??pelos raios UV e alopecia androgenética.

As descobertas reforçam um conjunto crescente de evidências mostrando que formulações inovadoras podem oferecer benefícios que vão além das expectativas tradicionais, ajudando a proteger e fortalecer a barreira cutânea, melhorar problemas visíveis da pele e favorecer o crescimento capilar.

Novas pesquisas ampliam a compreensão sobre a saúde da pele, a função da barreira cutânea e o crescimento capilar

Os consumidores buscam, cada vez mais, soluções eficazes e com comprovação científica que abordem múltiplas necessidades e se integrem perfeitamente às rotinas diárias de autocuidado. Pesquisas da Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® demonstram como ingredientes específicos podem proporcionar benefícios mensuráveis ??para a saúde da pele e dos cabelos, ao mesmo tempo em que promovem a autoconfiança e o bem-estar geral.

"Os consumidores nos dizem constantemente que ter pele e cabelos saudáveis ??pode ter um impacto significativo em sua autoconfiança e qualidade de vida", afirmou Kate Stockman, vice-presidente e líder de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a região EMEA na Kenvue. "A pesquisa que estamos apresentando na EADV amplia nossa compreensão de como ingredientes como niacinamida, aveia coloidal e minoxidil a 5% podem favorecer a saúde da barreira cutânea, melhorar problemas visíveis da pele e promover o crescimento capilar, respectivamente. Temos orgulho de continuar nossa parceria com a comunidade dermatológica para promover a ciência da saúde da pele e dos cabelos por meio de pesquisas rigorosas e inovação."

Neutrogena® Pesquisa: Protetores solares multifuncionais oferecem benefícios além da proteção UV

Protetor solar multifuncional ajuda a controlar a oleosidade e a reduzir sinais visíveis relacionados à acne

Os consumidores buscam cada vez mais protetores solares que ofereçam benefícios cosméticos e para a saúde da pele além da proteção contra raios UV. Uma nova pesquisai sobre o protetor solar Neutrogena® Ultra Sheer Invisible Fluid Sunscreen Oil Control 50+ demonstra como um protetor solar de amplo espectro, formulado com 2% de trealose e 2% de niacinamida, pode ajudar a tratar a pele oleosa e com tendência à acne, ao mesmo tempo em que oferece proteção solar diária.

Em dois pequenos grupos populacionais brasileiros multiétnicos com pele oleosa e propensa à acne, os pesquisadores observaram:

Redução de 56% na vermelhidão visível após 28 dias

Redução de 46% na hiperpigmentação relacionada à acne

Redução de até 12% na oleosidade da pele

Redução de 10% no brilho visível

Aumento de 13% na hidratação da pele

Alta satisfação dos consumidores: 90% relataram menor oleosidade e 78% relataram redução das marcas de acne

Essas descobertas demonstram como formulações de protetores solares multifuncionais podem ajudar a promover uma pele com aparência mais limpa e equilibrada, protegendo-a contra a exposição aos raios UV.

Protetor solar com niacinamida melhora a hidratação e ajuda a reduzir visivelmente as manchas solares

Um segundo estudoii avaliou o protetor solar Neutrogena® Ultra Sheer Invisible Fluid Sunscreen Hydration Fluid 50 , formulado com 2% de niacinamida e vitaminas C e E, em mulheres com pele seca.

Pesquisadores constataram que o uso regular estava associado a:

Uma melhora de 22% na hidratação da pele

Manutenção da integridade da barreira cutânea

Melhoras significativas na uniformidade do tom e na luminosidade da pele

Redução do tamanho de manchas faciais visíveis associadas à hiperpigmentação

Após 28 dias de uso, mais de 90% dos participantes relataram perceber um aumento na hidratação da pele. As melhoras na aparência geral do tom da pele e na descoloração visível persistiram ao longo de 56 dias.

Aveeno® Pesquisa: Aveia coloidal apoia a saúde da barreira cutânea, a recuperação e o cuidado com o eczema

Formulações com aveia coloidal auxiliam na recuperação da pele após danos causados ??por raios UV

aveia e seus componentes concentrados (avena sativa) são reconhecidos há muito tempo por suas propriedades calmantes para a pele. Novas pesquisasiii demonstram ainda mais como a aveia coloidal pode apoiar a função da barreira cutânea e a recuperação após a exposição aos raios UV.

Estudos pré-clínicos e clínicos que avaliaram formulações contendo o complexo exclusivo de tripla aveia da marca Aveeno®, constataram:

Aumento da produção de proteínas-chave da barreira cutânea, incluindo filagrina e loricrina

Preservação dessas proteínas após a exposição aos raios UV

Recuperação mais rápida da pele após a aplicação

Melhora na hidratação e aumento da produção de ceramidas

Em conjunto, essas descobertas reforçam o papel importante da aveia coloidal no apoio a uma pele saudável e resistente.

Dermatologistas relatam benefícios do uso de emolientes à base de aveia coloidal em associação com corticosteroides tópicos para eczema

Uma pesquisa internacionaliv com 178 dermatologistas e pediatras da Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos avaliou as percepções sobre um emoliente à base de aveia coloidal da Aveeno®utilizado em conjunto com corticosteroides tópicos no tratamento do eczema.

Entre os participantes:

87,6% relataram recomendar frequentemente um emoliente específico à base de aveia coloidal em associação com corticosteroides tópicos

92,7% relataram observar efeitos de redução do uso de esteroides ou de otimização do tratamento com esteroides

Os profissionais relataram benefícios relacionados ao suporte da barreira cutânea, à hidratação e à redução de preocupações associadas ao tratamento

Os resultados destacam o valor percebido dos emolientes à base de aveia coloidal como um componente complementar no cuidado do eczema.

Regaine® Pesquisa: Uso precoce de Minoxidil 5% associado a maior crescimento capilar na alopecia androgenética masculina

Nova análisev sugere que a intervenção precoce pode melhorar os resultados do crescimento capilar

A alopecia androgenética, a forma mais comum de perda de cabelo em homens, afeta cerca de 30% a 50% do público masculino até os 50 anos de idade. Uma nova pesquisa da Regaine® examinou como a idade e o estágio da perda de cabelo podem influenciar os resultados em homens que utilizam a espuma tópica de Minoxidil 5% (MTF).

Em uma análise post-hoc de um estudo clínico de Fase III, pesquisadores avaliaram as alterações na contagem de fios de cabelo (excluindo pelos do tipo velo) após 16 semanas de tratamento com a espuma tópica de Minoxidil 5% da Regaine®. A análise constatou um maior crescimento capilar entre homens mais jovens e entre aqueles em estágios iniciais de perda de cabelo, com base na escala de classificação Norwood-Hamilton.

As principais conclusões incluíram:

Homens com idade entre 20 e 30 anos apresentaram um aumento médio de 26,25 fios em relação à linha de base após 16 semanas, em comparação com 19,93 fios entre homens com mais de 30 anos.

Homens com perda de cabelo do Tipo III apresentaram um aumento médio de 23,06 fios, em comparação com 18,70 fios entre homens com perda de cabelo mais avançada (Tipos IV e V).

Melhorias estatisticamente significativas no crescimento capilar em relação ao placebo foram observadas em todas as classificações de perda de cabelo (p<0,002).

A análise concluiu que, embora a espuma tópica de Minoxidil 5% tenha promovido o crescimento capilar em todas as faixas etárias e estágios estudados, observou-se um crescimento maior entre homens mais jovens e aqueles em estágios iniciais de alopecia androgenética, destacando o valor potencial da intervenção precoce.

Pesquisas Adicionais e Intercâmbio Científico no EADV 2026

Novos estudos reforçarão ainda mais as pesquisas da Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® no EADV 2026. A Neutrogena® também patrocinará uma sessão da indústria intitulada “Raising the Bar-rier: New Hydration Evidence in Compromised Skin” (Elevando o Padrão: Novas Evidências de Hidratação em Pele Comprometida) , com a participação de especialistas da área: Ted Lain (MD, MBA, FAAD), Patricia Farris (MD, FAAD) e Asha Patel Shah (MD, MBA, FAAD), diretora de Assuntos Médicos da Kenvue para a América do Norte (divisões de Saúde da Pele e Cuidados com o Bebê).

Para mais informações sobre as pesquisas apresentadas pela Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® no 35º Congresso da EADV, entre em contato com os representantes de imprensa listados abaixo.

* Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® são marcas da Kenvue Brands LLC, uma subsidiária da Kenvue Inc.

Referências i Rennó I, Felix D, Satake C, et al. Evidência clínica de melhora nas alterações cutâneas pós-inflamatórias e na oleosidade da pele com o uso contínuo de um protetor solar facial contendo 2% de trealose e 2% de niacinamida em uma população brasileira multiétnica. Apresentado no: 35º Congresso da EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria. ii Rennó I, Felix D, Moreira G, et al. Benefícios terapêuticos adicionais de um protetor solar com 2% de niacinamida para pele seca: um estudo clínico de 56 dias em uma população brasileira. Apresentado no: 35º EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria. iii Edison BL, Besingi R, Parsa R, et al. A eficácia pré-clínica e clínica de uma loção contendo aveia demonstrou aumento de proteínas e ceramidas, além de maior resiliência da pele e velocidade de recuperação da barreira cutânea. Apresentado no: 35º Congresso da EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria. iv Peer A, Ahmad AHH, Lisante TA, Pringle L. Percepções de médicos sobre um emoliente à base de aveia coloidal utilizado com corticosteroides tópicos no tratamento de eczema: resultados de uma pesquisa multinacional da SERMO. Apresentado no: 35º Congresso da EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria. v Waide RJ, McGuire JA, LaTerra P, Shah AP. A intervenção precoce com o uso de minoxidil a 5% resulta em melhor crescimento capilar na alopecia androgenética masculina: os efeitos da idade e do estágio. Apresentado na: European Academy of Dermatology and Venereology (Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia); 25 a 28 de setembro de 2024; Amsterdã, Países Baixos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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