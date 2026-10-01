Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® apresentam novas evidências científicas demonstrando como ingredientes com comprovação científica favorecem a saúde da pele e dos cabelos
Pesquisas apresentadas no 35º Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV) destacam os benefícios de protetores solares multifuncionais e de formulações com aveia coloidal para tratar acne, hiperpigmentação, eczema e danos cutâneos causados ??pelos raios UV, além de abordar o impacto do minoxidil a 5% na alopecia.
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Neutrogena®, Aveeno® e Regaine®* apresentarão 12 novos conjuntos de dados científicos no 35º Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), realizado de 30 de setembro a 3 de outubro em Viena.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930053866/pt/
New Neutrogena science showcased at EADV 2026 in Vienna, Austria
Os resumos apresentados trarão novas evidências demonstrando como ingredientes com comprovação científica — incluindo niacinamida, trealose, aveia coloidal e minoxidil a 5% — podem ajudar a tratar algumas das preocupações mais comuns dos consumidores em relação à pele e aos cabelos, como acne, pele oleosa, pele seca, hiperpigmentação, eczema, danos cutâneos causados ??pelos raios UV e alopecia androgenética.
As descobertas reforçam um conjunto crescente de evidências mostrando que formulações inovadoras podem oferecer benefícios que vão além das expectativas tradicionais, ajudando a proteger e fortalecer a barreira cutânea, melhorar problemas visíveis da pele e favorecer o crescimento capilar.
Novas pesquisas ampliam a compreensão sobre a saúde da pele, a função da barreira cutânea e o crescimento capilar
Os consumidores buscam, cada vez mais, soluções eficazes e com comprovação científica que abordem múltiplas necessidades e se integrem perfeitamente às rotinas diárias de autocuidado. Pesquisas da Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® demonstram como ingredientes específicos podem proporcionar benefícios mensuráveis ??para a saúde da pele e dos cabelos, ao mesmo tempo em que promovem a autoconfiança e o bem-estar geral.
"Os consumidores nos dizem constantemente que ter pele e cabelos saudáveis ??pode ter um impacto significativo em sua autoconfiança e qualidade de vida", afirmou Kate Stockman, vice-presidente e líder de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a região EMEA na Kenvue. "A pesquisa que estamos apresentando na EADV amplia nossa compreensão de como ingredientes como niacinamida, aveia coloidal e minoxidil a 5% podem favorecer a saúde da barreira cutânea, melhorar problemas visíveis da pele e promover o crescimento capilar, respectivamente. Temos orgulho de continuar nossa parceria com a comunidade dermatológica para promover a ciência da saúde da pele e dos cabelos por meio de pesquisas rigorosas e inovação."
Neutrogena® Pesquisa: Protetores solares multifuncionais oferecem benefícios além da proteção UV
Protetor solar multifuncional ajuda a controlar a oleosidade e a reduzir sinais visíveis relacionados à acne
Os consumidores buscam cada vez mais protetores solares que ofereçam benefícios cosméticos e para a saúde da pele além da proteção contra raios UV. Uma nova pesquisai sobre o protetor solar Neutrogena® Ultra Sheer Invisible Fluid Sunscreen Oil Control 50+ demonstra como um protetor solar de amplo espectro, formulado com 2% de trealose e 2% de niacinamida, pode ajudar a tratar a pele oleosa e com tendência à acne, ao mesmo tempo em que oferece proteção solar diária.
Em dois pequenos grupos populacionais brasileiros multiétnicos com pele oleosa e propensa à acne, os pesquisadores observaram:
- Redução de 56% na vermelhidão visível após 28 dias
- Redução de 46% na hiperpigmentação relacionada à acne
- Redução de até 12% na oleosidade da pele
- Redução de 10% no brilho visível
- Aumento de 13% na hidratação da pele
- Alta satisfação dos consumidores: 90% relataram menor oleosidade e 78% relataram redução das marcas de acne
Essas descobertas demonstram como formulações de protetores solares multifuncionais podem ajudar a promover uma pele com aparência mais limpa e equilibrada, protegendo-a contra a exposição aos raios UV.
Protetor solar com niacinamida melhora a hidratação e ajuda a reduzir visivelmente as manchas solares
Um segundo estudoii avaliou o protetor solar Neutrogena® Ultra Sheer Invisible Fluid Sunscreen Hydration Fluid 50 , formulado com 2% de niacinamida e vitaminas C e E, em mulheres com pele seca.
Pesquisadores constataram que o uso regular estava associado a:
- Uma melhora de 22% na hidratação da pele
- Manutenção da integridade da barreira cutânea
- Melhoras significativas na uniformidade do tom e na luminosidade da pele
- Redução do tamanho de manchas faciais visíveis associadas à hiperpigmentação
Após 28 dias de uso, mais de 90% dos participantes relataram perceber um aumento na hidratação da pele. As melhoras na aparência geral do tom da pele e na descoloração visível persistiram ao longo de 56 dias.
Aveeno® Pesquisa: Aveia coloidal apoia a saúde da barreira cutânea, a recuperação e o cuidado com o eczema
Formulações com aveia coloidal auxiliam na recuperação da pele após danos causados ??por raios UV
aveia e seus componentes concentrados (avena sativa) são reconhecidos há muito tempo por suas propriedades calmantes para a pele. Novas pesquisasiii demonstram ainda mais como a aveia coloidal pode apoiar a função da barreira cutânea e a recuperação após a exposição aos raios UV.
Estudos pré-clínicos e clínicos que avaliaram formulações contendo o complexo exclusivo de tripla aveia da marca Aveeno®, constataram:
- Aumento da produção de proteínas-chave da barreira cutânea, incluindo filagrina e loricrina
- Preservação dessas proteínas após a exposição aos raios UV
- Recuperação mais rápida da pele após a aplicação
- Melhora na hidratação e aumento da produção de ceramidas
Em conjunto, essas descobertas reforçam o papel importante da aveia coloidal no apoio a uma pele saudável e resistente.
Dermatologistas relatam benefícios do uso de emolientes à base de aveia coloidal em associação com corticosteroides tópicos para eczema
Uma pesquisa internacionaliv com 178 dermatologistas e pediatras da Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos avaliou as percepções sobre um emoliente à base de aveia coloidal da Aveeno®utilizado em conjunto com corticosteroides tópicos no tratamento do eczema.
Entre os participantes:
- 87,6% relataram recomendar frequentemente um emoliente específico à base de aveia coloidal em associação com corticosteroides tópicos
- 92,7% relataram observar efeitos de redução do uso de esteroides ou de otimização do tratamento com esteroides
- Os profissionais relataram benefícios relacionados ao suporte da barreira cutânea, à hidratação e à redução de preocupações associadas ao tratamento
Os resultados destacam o valor percebido dos emolientes à base de aveia coloidal como um componente complementar no cuidado do eczema.
Regaine® Pesquisa: Uso precoce de Minoxidil 5% associado a maior crescimento capilar na alopecia androgenética masculina
Nova análisev sugere que a intervenção precoce pode melhorar os resultados do crescimento capilar
A alopecia androgenética, a forma mais comum de perda de cabelo em homens, afeta cerca de 30% a 50% do público masculino até os 50 anos de idade. Uma nova pesquisa da Regaine® examinou como a idade e o estágio da perda de cabelo podem influenciar os resultados em homens que utilizam a espuma tópica de Minoxidil 5% (MTF).
Em uma análise post-hoc de um estudo clínico de Fase III, pesquisadores avaliaram as alterações na contagem de fios de cabelo (excluindo pelos do tipo velo) após 16 semanas de tratamento com a espuma tópica de Minoxidil 5% da Regaine®. A análise constatou um maior crescimento capilar entre homens mais jovens e entre aqueles em estágios iniciais de perda de cabelo, com base na escala de classificação Norwood-Hamilton.
As principais conclusões incluíram:
- Homens com idade entre 20 e 30 anos apresentaram um aumento médio de 26,25 fios em relação à linha de base após 16 semanas, em comparação com 19,93 fios entre homens com mais de 30 anos.
- Homens com perda de cabelo do Tipo III apresentaram um aumento médio de 23,06 fios, em comparação com 18,70 fios entre homens com perda de cabelo mais avançada (Tipos IV e V).
- Melhorias estatisticamente significativas no crescimento capilar em relação ao placebo foram observadas em todas as classificações de perda de cabelo (p<0,002).
A análise concluiu que, embora a espuma tópica de Minoxidil 5% tenha promovido o crescimento capilar em todas as faixas etárias e estágios estudados, observou-se um crescimento maior entre homens mais jovens e aqueles em estágios iniciais de alopecia androgenética, destacando o valor potencial da intervenção precoce.
Pesquisas Adicionais e Intercâmbio Científico no EADV 2026
Novos estudos reforçarão ainda mais as pesquisas da Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® no EADV 2026. A Neutrogena® também patrocinará uma sessão da indústria intitulada “Raising the Bar-rier: New Hydration Evidence in Compromised Skin” (Elevando o Padrão: Novas Evidências de Hidratação em Pele Comprometida) , com a participação de especialistas da área: Ted Lain (MD, MBA, FAAD), Patricia Farris (MD, FAAD) e Asha Patel Shah (MD, MBA, FAAD), diretora de Assuntos Médicos da Kenvue para a América do Norte (divisões de Saúde da Pele e Cuidados com o Bebê).
Para mais informações sobre as pesquisas apresentadas pela Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® no 35º Congresso da EADV, entre em contato com os representantes de imprensa listados abaixo.
* Neutrogena®, Aveeno® e Regaine® são marcas da Kenvue Brands LLC, uma subsidiária da Kenvue Inc.
Referências
i Rennó I, Felix D, Satake C, et al. Evidência clínica de melhora nas alterações cutâneas pós-inflamatórias e na oleosidade da pele com o uso contínuo de um protetor solar facial contendo 2% de trealose e 2% de niacinamida em uma população brasileira multiétnica. Apresentado no: 35º Congresso da EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria.
ii Rennó I, Felix D, Moreira G, et al. Benefícios terapêuticos adicionais de um protetor solar com 2% de niacinamida para pele seca: um estudo clínico de 56 dias em uma população brasileira. Apresentado no: 35º EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria.
iii Edison BL, Besingi R, Parsa R, et al. A eficácia pré-clínica e clínica de uma loção contendo aveia demonstrou aumento de proteínas e ceramidas, além de maior resiliência da pele e velocidade de recuperação da barreira cutânea. Apresentado no: 35º Congresso da EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria.
iv Peer A, Ahmad AHH, Lisante TA, Pringle L. Percepções de médicos sobre um emoliente à base de aveia coloidal utilizado com corticosteroides tópicos no tratamento de eczema: resultados de uma pesquisa multinacional da SERMO. Apresentado no: 35º Congresso da EADV; 30 de setembro a 3 de outubro de 2026; Viena, Áustria.
v Waide RJ, McGuire JA, LaTerra P, Shah AP. A intervenção precoce com o uso de minoxidil a 5% resulta em melhor crescimento capilar na alopecia androgenética masculina: os efeitos da idade e do estágio. Apresentado na: European Academy of Dermatology and Venereology (Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia); 25 a 28 de setembro de 2024; Amsterdã, Países Baixos.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Fonte: BUSINESS WIRE