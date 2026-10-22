Cascas de laranja no vinagre branco parecem um truque simples para limpar a casa, mas há um cuidado importante antes de usar a mistura em qualquer superfície

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Cascas de laranja costumam parar no lixo após o consumo da fruta ou o preparo de sucos. Uma forma simples de reaproveitá-las na limpeza doméstica envolve deixá-las em repouso com vinagre branco. Essa mistura gera um líquido com aroma cítrico indicado para superfícies específicas da casa.

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O processo exige colocar as cascas em um frasco com vinagre por cerca de duas semanas. Nesse período, a solução incorpora compostos aromáticos da fruta e mantém a acidez característica do vinagre. O preparado ajuda em tarefas leves, mas exige cuidados para evitar a aplicação sobre materiais sensíveis.

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Para que serve a mistura

O limpador caseiro atua na manutenção básica da casa. Seu principal componente ativo é o ácido acético do vinagre, que auxilia a soltar depósitos minerais e manchas superficiais de água.

As cascas contêm óleos aromáticos ricos em limoneno, substância responsável pela fragrância cítrica transferida ao produto. Entre os usos habituais da solução estão:

remoção de manchas leves de água e pequenos depósitos minerais em superfícies resistentes a ácidos;

higienização de recipientes e superfícies compatíveis com vinagre para retirar resíduos leves;

perfume cítrico no ambiente, embora não elimine necessariamente o cheiro forte do vinagre;

reaproveitamento de resíduos da cozinha que seriam descartados.

A mistura não substitui desinfetantes e não garante a eliminação de vírus ou bactérias. A fórmula caseira também não é a melhor alternativa para gordura acumulada, função em que detergentes adequados apresentam maior eficácia.

Como preparar o limpador

A receita utiliza poucos ingredientes e requer cerca de duas semanas de descanso para aromatizar o líquido.

Separe os seguintes materiais:

cascas de 2 ou 3 laranjas;

vinagre branco comum em quantidade necessária;

frasco de vidro limpo com tampa resistente a vinagre;

coador;

recipiente para guardar o líquido filtrado.

O preparo exige etapas diretas:

lave as cascas: enxágue bem e retire os restos de polpa aderidos; prepare o recipiente: coloque as cascas no vidro limpo e seco; adicione o vinagre: cubra totalmente as cascas com o líquido; feche o frasco: utilize tampa resistente e rotule o pote para identificá-lo como item de limpeza; guarde em repouso: mantenha o frasco por cerca de duas semanas em local fresco, protegido da luz e fora do alcance de crianças; filtre a mistura: passe a solução pelo coador para retirar todos os pedaços de laranja. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não adicione bicarbonato, açúcar ou outros ingredientes. O produto não deve ser consumido, pois seu uso é exclusivamente doméstico.