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LIMPADOR CASEIRO

Cascas de laranja no vinagre branco parecem um truque simples para limpar a casa, mas há um cuidado importante antes de usar a mistura em qualquer superfície

Aprenda a reaproveitar o que iria para o lixo e crie um limpador aromático caseiro para remover manchas leves e perfumar a casa com facilidade

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
22/10/2026 18:34

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Cascas de laranja no vinagre branco parecem um truque simples para limpar a casa, mas há um cuidado importante antes de usar a mistura em qualquer superfície
A mistura de vinagre branco e cascas de laranja forma um limpador caseiro eficaz e perfumado para a casa crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

Cascas de laranja costumam parar no lixo após o consumo da fruta ou o preparo de sucos. Uma forma simples de reaproveitá-las na limpeza doméstica envolve deixá-las em repouso com vinagre branco. Essa mistura gera um líquido com aroma cítrico indicado para superfícies específicas da casa.

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O processo exige colocar as cascas em um frasco com vinagre por cerca de duas semanas. Nesse período, a solução incorpora compostos aromáticos da fruta e mantém a acidez característica do vinagre. O preparado ajuda em tarefas leves, mas exige cuidados para evitar a aplicação sobre materiais sensíveis.

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Para que serve a mistura

O limpador caseiro atua na manutenção básica da casa. Seu principal componente ativo é o ácido acético do vinagre, que auxilia a soltar depósitos minerais e manchas superficiais de água.

As cascas contêm óleos aromáticos ricos em limoneno, substância responsável pela fragrância cítrica transferida ao produto. Entre os usos habituais da solução estão:

  • remoção de manchas leves de água e pequenos depósitos minerais em superfícies resistentes a ácidos;

  • higienização de recipientes e superfícies compatíveis com vinagre para retirar resíduos leves;

  • perfume cítrico no ambiente, embora não elimine necessariamente o cheiro forte do vinagre;

  • reaproveitamento de resíduos da cozinha que seriam descartados.

A mistura não substitui desinfetantes e não garante a eliminação de vírus ou bactérias. A fórmula caseira também não é a melhor alternativa para gordura acumulada, função em que detergentes adequados apresentam maior eficácia.

Como preparar o limpador

A receita utiliza poucos ingredientes e requer cerca de duas semanas de descanso para aromatizar o líquido.

Separe os seguintes materiais:

  • cascas de 2 ou 3 laranjas;

  • vinagre branco comum em quantidade necessária;

  • frasco de vidro limpo com tampa resistente a vinagre;

  • coador;

  • recipiente para guardar o líquido filtrado.

O preparo exige etapas diretas:

  1. lave as cascas: enxágue bem e retire os restos de polpa aderidos;

  2. prepare o recipiente: coloque as cascas no vidro limpo e seco;

  3. adicione o vinagre: cubra totalmente as cascas com o líquido;

  4. feche o frasco: utilize tampa resistente e rotule o pote para identificá-lo como item de limpeza;

  5. guarde em repouso: mantenha o frasco por cerca de duas semanas em local fresco, protegido da luz e fora do alcance de crianças;

  6. filtre a mistura: passe a solução pelo coador para retirar todos os pedaços de laranja.

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Não adicione bicarbonato, açúcar ou outros ingredientes. O produto não deve ser consumido, pois seu uso é exclusivamente doméstico.

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