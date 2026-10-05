Dispositivo de Treinamento de Voo em Realidade Virtual Cessna Skyhawk Veris fará sua estreia na feira NBAA-BACE em Las Vegas

TRU Simulation + Training Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT) e afiliada da Textron Aviation, , anunciou hoje que seu Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) em realidade virtual Veris, configurado para o Cessna Skyhawk, fará sua estreia na feira NBAA-BACE (National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition) de 2026. Essa estreia dá continuidade ao sucesso da NBAA-BACE 2025, quando a TRU Simulation anunciou um contrato de compra com a US Aviation Academy para cinco unidades do Cessna Skyhawk Veris, com opções para unidades adicionais.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261005225791/pt/

Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Flight Training Device to make show debut at NBAA-BACE in Las Vegas

Este ano, os participantes da NBAA-BACE terão a oportunidade de experimentar o Cessna Skyhawk Veris em primeira mão, por meio de demonstrações ao vivo no estande nº 3415, e conhecer como a tecnologia imersiva de realidade virtual pode aprimorar a preparação dos pilotos.

"O Cessna Skyhawk Veris foi projetado intencionalmente para proporcionar uma experiência realista de treinamento de voo, incluindo uma configuração de dois assentos que permite a instrutores e alunos treinarem juntos no dispositivo", disse Jerry Messaris, presidente e CEO da TRU Simulation. "À medida que a demanda por pilotos continua a crescer, soluções como o Veris ajudam as organizações de treinamento a ampliar o acesso a instruções de alta qualidade e a preparar os alunos para a próxima etapa de suas carreiras na aviação."

O Cessna Skyhawk Veris combina tecnologia imersiva de realidade virtual com recursos avançados de Simulador de Voo Completo (FFS) para oferecer um treinamento realista e envolvente para aeronaves de asa fixa. Sua cabine totalmente configurada replica a instrumentação e os controles do Cessna Skyhawk e incorpora aviônicos autênticos Garmin G1000 NXi, permitindo que os alunos treinem com ou sem o headset de realidade virtual. A configuração de assento duplo permite que o treinamento ocorra no assento esquerdo ou direito, acomodando créditos de treinamento para todas as fases de licenciamento, desde piloto privado até instrutor de voo. Projetado para atender aos padrões do Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) Nível 7 da Administração Federal de Aviação (FAA), o Cessna Skyhawk Veris expandirá a linha de produtos Veris da TRU Simulation para o mercado de treinamento de asa fixa após qualificação.

Oportunidade de Mídia

Para solicitar uma entrevista ou demonstração do dispositivo Veris durante a feira, entre em contato com Lauren Howell em lhowell@txtav.com.

Sobre o Cessna Skyhawk

O Cessna Skyhawk é amplamente reconhecido como a aeronave preferida para o treinamento de pilotos e detém o título de aeronave mais popular da história da aviação. Desde seu voo inaugural em 1955, mais de 45.000 unidades do Cessna 172 foram entregues a clientes em mais de 40 países ao redor do mundo — superando qualquer outro modelo no setor.

O Skyhawk conta com aviônicos Garmin G1000 NXi com conectividade sem fio, sistema padrão de exibição do ângulo de ataque e confiabilidade comprovada. Seu interior moderno inclui recursos como tomadas para fones de ouvido em cada assento, portas USB para carregamento e assentos aprimorados para maior conforto. A aeronave também possui uma hélice de passo fixo McCauley de alumínio e um motor Lycoming IO-360-L2A com 180 cavalos de potência.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é líder em prover dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo ao setor de aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para mais informações, acesse www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem potencializado o talento de suas equipes — abrangendo as marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel — para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e aeronaves a pistão (leves e de alto desempenho) até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, além de uma força de trabalho responsável pela produção de mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral em escala global. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários — aliados à nossa sólida rede global de atendimento ao cliente — para realizar voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

Sobre a US Aviation Academy

A US Aviation Academy é uma organização líder em treinamento aeronáutico, oferecendo capacitação para pilotos profissionais, manutenção de aeronaves, despachantes operacionais de voo e pilotos de aeronaves remotamente pilotadas (drones) em unidades ao redor do mundo. Com foco em programas de treinamento acelerado, segurança e preparação para o mercado de trabalho, a US Aviation Academy estabelece parcerias com companhias aéreas, órgãos governamentais e líderes do setor para formar a próxima geração de profissionais da aviação.

Para mais informações sobre a US Aviation Academy, acesse https://www.usaviationacademy.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

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