Operação investiga suspeita de compra de votos no Norte de Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Dois eventos com distribuição gratuita de comida e bebida, realizados no último sábado (3/10), na véspera das eleições, são alvo de uma investigação sobre possível compra de votos em São João das Missões, no Norte de Minas. A apuração levou ao cumprimento de três mandados de busca e apreensão e buscas pessoais na manhã desta terça-feira (6/10), em imóveis do município e de Januária, na mesma região.

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Segundo a apuração, a oferta gratuita de alimentos e bebidas poderia ter sido usada para tentar conquistar votos ou influenciar eleitores.

Durante a operação, foram apreendidos celulares e aproximadamente R$ 80 mil em dinheiro, além de outros materiais que serão analisados pelos investigadores.

A ação foi realizada pela Polícia Federal, com apoio da Procuradoria Regional Eleitoral e da Polícia Militar (PMMG). Os mandados foram autorizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

A Operação Voto Limpo investiga, em tese, a prática de corrupção eleitoral, que inclui oferecer ou receber dinheiro, presentes ou outras vantagens com o objetivo de obter votos ou conseguir a abstenção de eleitores. O crime pode resultar em pena de até quatro anos de prisão, além de multa.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro