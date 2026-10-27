Evento em BH discute sobre IA, mudanças climáticas e seus impactos na saúde

A 21ª edição do Encontro de Cooperados da Unimed-BH será realizada nesta quarta-feira (28/10), no Minascentro, em Belo Horizonte. O evento reunirá cerca de 3 mil médicos cooperados para discutir os impactos das transformações ambientais, tecnológicas e sociais na saúde e na prática médica.

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Programação

Mudanças climáticas e saúde

O patologista e professor da USP, Paulo Saldiva, especialista em saúde ambiental, abordará como o aquecimento global, a poluição e as condições urbanas impactam o adoecimento da população, os sistemas de saúde e os desafios da prática médica.

Inteligência artificial e doenças neurodegenerativas

Um dos destaques do encontro será a apresentação do Projeto ExtensIA | Gêmeos Digitais, desenvolvido pela Faculdade Unimed em parceria com a WorkAI. A iniciativa utiliza inteligência artificial, rastreamento ocular e avatares digitais para ampliar as possibilidades de comunicação e atuação profissional de pessoas com limitações motoras severas.

O primeiro caso piloto é o da psiquiatra e pesquisadora Maria Inês Quintana, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Por meio do rastreamento ocular, a médica seleciona letras com o movimento dos olhos, formando palavras e frases que são reproduzidas por um avatar digital. Com a tecnologia, ela retomou atividades acadêmicas e profissionais, como aulas e palestras.

Maria Inês participará da apresentação do projeto durante o encontro, demonstrando, na prática, como a inteligência artificial pode contribuir para a comunicação e a continuidade da atuação profissional de pessoas com doenças neurodegenerativas.

Tecnologia e humanização da medicina

O especialista em inovação Arthur Igreja e a médica Flávia Camargo, diretora de Experiência em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, discutirão como a inteligência artificial, o uso de dados e as novas tecnologias podem transformar a assistência médica sem substituir a relação humana entre profissionais de saúde e pacientes.

Palestra com Mario Sergio Cortella

Encerrando os debates, o filósofo e escritor Mario Sergio Cortella apresentará a palestra "A sorte segue a coragem", que abordará propósito, escolhas, ética e protagonismo diante das transformações da sociedade, além da importância da escuta e da humanidade na prática médica.

Serviço

21ª edição do Encontro de Cooperados da Unimed-BH

Data: 28 de outubro (quarta-feira)

Horário: credenciamento a partir das 13h e início da programação às 14h

Local: Minascentro – Avenida Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte

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