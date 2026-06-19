ELA: projeto de IA devolve autonomia a pacientes com limitações motoras

Neste domingo (21/6), é lembrado o Dia Nacional de Luta Contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma data dedicada à conscientização sobre uma doença neurodegenerativa rara que provoca a perda progressiva dos movimentos e compromete funções essenciais como falar, caminhar, engolir e respirar.

Para milhares de pacientes, o avanço da doença representa também o afastamento precoce da vida profissional, acadêmica e social. Mas um projeto desenvolvido no Brasil está ajudando a mudar essa realidade ao inaugurar um novo campo de atuação da inteligência artificial: uma IA assistiva de alta complexidade voltada à preservação da produtividade intelectual, científica e profissional.

Fruto de uma parceria entre a Fundação Unimed e a startup brasileira WorkAI, o projeto ExtensIA utiliza inteligência artificial para preservar, ampliar e perpetuar o conhecimento de profissionais acometidos por doenças neurodegenerativas que afetam os movimentos, mas preservam as capacidades cognitivas.

O primeiro estudo de caso do projeto é o da psiquiatra Maria Inês Quintana, especialista em transtorno de personalidade borderline. Diagnosticada com ELA há quase três anos, Maria Inês perdeu completamente a mobilidade do corpo, mas continua cognitivamente ativa. Com o apoio da tecnologia, ela voltou a lecionar, palestrar e compartilhar seu conhecimento com médicos e estudantes.

No caso de Maria Inês, a tecnologia permite que sua carreira acadêmica e clínica não seja interrompida pela progressão da ELA. Professora afiliada do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), coordenadora de pesquisa do Ambulatório de Transtornos da Personalidade (Amborder) e coordenadora do curso de pós-graduação em saúde mental da Faculdade Unimed, Maria Inês precisou buscar alternativas para continuar se comunicando e exercendo sua profissão.

Em breve, o projeto poderá ser aplicado às pessoas que perderam os movimentos, mas mantêm as funções cognitivas preservadas.



Sobre a doença



A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa progressiva que provoca a perda dos neurônios motores responsáveis pelos movimentos voluntários. Com a evolução do quadro, os pacientes podem perder a capacidade de caminhar, falar, engolir e respirar de forma independente.

Apesar dos severos impactos físicos, a capacidade intelectual permanece preservada na maioria dos casos, criando um cenário desafiador: pessoas altamente qualificadas e produtivas tornam-se incapazes de exercer suas profissões por limitações motoras.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de profissionais especializados em saúde mental no mundo é de 13,5 para cada 100 mil habitantes, o que torna o acesso a especialistas ainda mais restrito. "No caso de Maria Inês, o agente clínico assistivo é uma extensão de sua mente e da sua capacidade de ensinar e clinicar. É a tecnologia a serviço da continuidade do conhecimento humano", afirma Eduardo Barros, CEO da WorkAI.

"O projeto surgiu a partir de uma pergunta simples, mas poderosa: por que permitir que décadas de conhecimento acumulado sejam interrompidas por uma limitação física? A tecnologia pode funcionar como uma ponte entre a capacidade cognitiva preservada e a continuidade da atuação profissional", explica o professor Fábio Gastal, psiquiatra e diretor acadêmico da Faculdade Unimed.



Como funciona?



O sistema é estruturado em três frentes complementares, que combinam ciência médica, engenharia de dados e inteligência artificial de alta complexidade.

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A primeira é o agente clínico assistivo, um conjunto de IAs treinadas com todo o acervo intelectual acumulado por Maria Inês ao longo de mais de 30 anos de atuação

A segunda frente é o avatar digital palestrante, já em operação. Desenvolvido a partir da imagem e da voz originais da psiquiatra, o avatar é capaz de ministrar aulas e palestras, de maneira assíncrona, em português, inglês e espanhol

A terceira frente do projeto é o sistema multiagente coordenador, que será integrado aos sistemas educacionais da Faculdade Unimed. Um conjunto de agentes de IA será responsável por tarefas como a organização de grades curriculares, análise de ementas e apoio à gestão acadêmica



“O ExtensIA integra ciência, tecnologia, mas, principalmente, o cuidado com as pessoas. A iniciativa apresenta uma nova forma de compreender, preservar e compartilhar o conhecimento humano, mesmo diante das limitações impostas por doenças irreversíveis. Queremos que esse estudo possa mudar a realidade não apenas de Maria Inês, mas de tantas outras pessoas do país e do mundo”, reforça Fábio.