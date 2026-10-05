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DB Creative participa, a convite da Meta, de encontro sobre IA e performance

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Repórter
05/10/2026 14:34

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DB Creative participa, a convite da Meta, de encontro sobre IA e performance
DB Creative participa, a convite da Meta, de encontro sobre IA e performance crédito: PulseBrand

A DB Creative participou, a convite da Meta, de um encontro presencial realizado na última quarta-feira, 30 de setembro, no escritório da companhia, em São Paulo. A programação foi voltada a estratégias para a Black Friday e campanhas de fim de ano, com apresentações e workshops sobre inteligência artificial, publicidade digital, mensuração e soluções de atendimento e vendas.

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A agência foi representada por Diogo Barbosa, fundador e sócio da DB Creative, que acompanhou as apresentações sobre atualizações da plataforma e aplicações das ferramentas da Meta no planejamento e na execução de campanhas digitais.

Com acesso restrito a convidados e convites pessoais e intransferíveis, o encontro reuniu empresas e parceiros selecionados pela Meta para uma agenda conduzida por especialistas da companhia. A programação incluiu três workshops fechados, com foco na aplicação prática da inteligência artificial em estratégias de marketing e vendas.

Entre os temas apresentados estiveram ferramentas como Advantage+ e API de Conversões, além de soluções e recursos voltados à preparação das campanhas para a Black Friday. As discussões abordaram diferentes etapas da operação, desde a criação e distribuição de anúncios até a análise e mensuração dos resultados.

O WhatsApp também integrou a programação, com conteúdos relacionados ao uso da plataforma em operações de atendimento e vendas. Entre os assuntos estiveram agentes de inteligência artificial e o Meta Business Agent, ferramenta voltada à automação de interações entre empresas e consumidores.

A DB Creative é liderada por Leticia Bradshaw Ledger, CEO e sócia, e por Diogo Barbosa, fundador e sócio. Reconhecida como Meta Business Partner, a empresa atua nas áreas de estratégia, marketing, performance, tecnologia e inteligência artificial, reunindo serviços de gestão de tráfego pago, desenvolvimento de sistemas, sites e soluções digitais.

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A participação no encontro integra o acompanhamento das atualizações de plataformas, ferramentas e tecnologias utilizadas nas estratégias desenvolvidas pela agência para seus clientes.

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