Gaétane Baudry designada Vice-Presidente Sênior / Diretora Geral Global da Bobbi Brown

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a designação de Gaétane Baudry como Vice-Presidente Sênior / Diretora Geral Global da Bobbi Brown, com vigência a partir de 8 de outubro de 2026. Baseada em Nova York, ela irá se reportar a Lisa Sequino, Presidente Global de Marcas de Maquiagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008697020/pt/

Gaétane Baudry

Neste cargo, Gaétane irá liderar a estratégia mundial e a evolução contínua da Bobbi Brown, ao fortalecer o valor distintivo da marca, impulsionar a inovação e a criatividade, bem como aprofundar o envolvimento do consumidor em todo o mundo.

"Gaétane é uma líder inspiradora e altamente colaborativa que traz experiência, energia e um forte foco na execução", disse Lisa Sequino, Presidente Global de Marcas de Maquiagem. "Seu histórico de criação de marcas internacionais, sua forte liderança comercial e sua paixão por desenvolver experiências significativas para o consumidor serão inestimáveis, à medida que a Bobbi Brown consolida seu valor de marca único, com foco na beleza natural e descomplicada, enquanto acelera sua evolução digital, expande para novos canais e aprofunda sua capacidade de se conectar com mulheres em todo o mundo. Estou animada em recebê-la na The Estée Lauder Companies e na expectativa de tudo o que Gaétane e a equipe da Bobbi Brown irão realizar em conjunto."

Gaétane é uma executiva global do setor de beleza de luxo com mais de duas décadas de experiência em criar marcas, liderar transformações e impulsionar o crescimento em mercados internacionais. Mais recentemente, atuou como Presidente Global da Marca Shu Uemura na L’Oréal Luxe, onde supervisionou as atividades de marketing, comunicação, varejo, comércio eletrônico, educação e desenvolvimento de negócios da marca.

Durante sua gestão na Shu Uemura, Gaétane redefiniu a plataforma da marca e a estratégia de categoria, potencializou sua relevância cultural e aperfeiçoou a experiência de varejo e omnichannel. Sob sua liderança, a marca alcançou uma posição de destaque entre as marcas de maquiagem profissional na Ásia, conquistou participação no segmento de beleza de prestígio em mercados altamente competitivos e expandiu seus negócios online. Anteriormente em sua carreira, ocupou cargos de liderança sênior na Giorgio Armani Beauty, Helena Rubinstein e Lancôme, desenvolvendo experiência em beleza de luxo, maquiagem, inovação, engajamento do consumidor e estratégia internacional de marca.

Com uma herança singular, um ponto de vista marcante e produtos amados em todo o mundo, a Bobbi Brown está bem posicionada para aprofundar sua conexão com mulheres a nível mundial. Gaétane irá consolidar estes pontos fortes, ao aprimorar a expressão da marca, aumentar sua relevância em diferentes mercados e desenvolver experiências envolventes para as consumidoras de hoje, preservando a autenticidade descomplicada que é a essência da Bobbi Brown.

Sobre a The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais empresas multinacionais de fabricação, comercialização e vendas de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo administradora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha, e Balmain Beauty.

ELC-L

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008697020/pt/

Relações com a mídia:

Brendan Riley

briley@estee.com

Relações com investidores:

Rainey Mancini

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rmancini@estee.com