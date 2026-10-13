O Fundo Saudita para o Desenvolvimento anuncia o andamento do projeto Rodovia Pristina–Mitrovica no Kosovo

O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD, Saudi Fund Development) uniu-se hoje ao Governo do Kosovo para inaugurar a Rodovia Pristina–Mitrovica, sendo o primeiro projeto concluído do SFD no Kosovo e representando um importante marco na parceria entre ambas as partes.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261013199016/pt/

SFD CEO and Kosovar's minsters sideline meeting (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, inaugurou a seção atualizada da rodovia, cortando a fita na recém-concluída estrada. Depois, ele organizou reuniões paralelas com Sua Excelência Hekuran Murati, ministro das finanças, Sua Excelência Dimal Basha, ministro de infraestrutura e transporte, e Sua Excelência Arben Vitia, ministro da saúde, para discutir os projetos de desenvolvimento e a parceria continuada entre o SFD e o Kosovo.

O projeto atualiza uma seção de 9,87 km da Rodovia Pristina–Mitrovica, fortalecendo a conexão entre Pristina, a capital do Kosovo, e Mitrovica, e melhorando os links com o norte do Kosovo e municípios ao redor. Espera-se que isso beneficie aproximadamente 600.000 habitantes, particularmente os residentes de Pristina, Mitrovica e Vushtrri.

Ao melhorar a conectividade regional, o projeto reduzirá os tempos de viagem e melhorará a segurança na estrada, fornecendo uma rota mais rápida, mais segura e mais eficiente para passageiros e o trânsito comercial.

Além da própria infraestrutura, o projeto apoiará as pessoas e comunidades ao longo do corredor. A melhor conectividade facilitará o movimento de pessoas e mercadorias, fortalecerá o acesso ao emprego e aos serviços básicos, e contribuirá para a atividade econômica nesse importante corredor de transportes.

O SFD apoiou o projeto através de um empréstimo concessionário de USD 16 milhões, cofinanciado com o Fundo da OPEC para o Desenvolvimento Internacional, demonstrando como a cooperação internacional e as fortes parcerias podem avançar com o desenvolvimento sustentável e gerar impacto a longo prazo.

Sua Excelência Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, afirmou: "A Rodovia Pristina–Mitrovica representa um importante marco na parceria do SFD com o Kosovo. Através do nosso empréstimo concessionário de USD 16 milhões, estamos apoiando uma melhor conectividade regional e viagens mais seguras e mais eficientes para aproximadamente 600.000 habitantes. O projeto fortalecerá o acesso ao emprego e aos serviços básicos, facilitará o movimento de pessoas e mercadorias, e apoiará o desenvolvimento econômico e social. Isso demonstra o valor da nossa parceria com o Governo do Kosovo no que diz respeito a avançar com o desenvolvimento sustentável e fornecer benefícios duradouros para as comunidades".

Sua Excelência Hekuran Murati, ministro das finanças, afirmou: "A Rodovia Pristina–Mitrovica é um projeto importante para a nossa população e nossas comunidades. Ela deixará as viagens mais seguras, fortalecerá a conectividade e dará melhor acesso a empregos, educação, saúde e aos mercados. Valorizamos a parceria com o Fundo Saudita para o Desenvolvimento e o Fundo da OPEC para o Desenvolvimento Internacional em nos ajudar a entregar este importante projeto".

Há mais de cinco décadas, o SFD vem trabalhando com parceiros globais para apoiar o desenvolvimento sustentável e o progresso econômico e social a longo prazo. O projeto da Rodovia reflete a parceria continuada do SFD com o Kosovo e um mesmo compromisso com melhorar a conectividade e fornecer benefícios significativos e duradouros para as pessoas e as comunidades.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nawaf Alojrush | Diretor de relações com a mídia | Fundo Saudita para o Desenvolvimento | alojrush@sfd.gov.sa | Tel.: +966112714148