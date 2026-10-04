Dr. Daniel vence no 1º turno e é eleito governador do Pará
Candidato do Podemos supera 50% dos votos válidos e será o novo governador do Pará
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Dr. Daniel (Podemos) foi eleito governador do Pará no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o candidato superou a marca de 50% dos votos válidos e derrotou a atual governadora, Hana Ghassan (MDB), que terminou a disputa na segunda colocação. A vice-governadora eleita será Ellayne D'Almeida (PL).
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Com 97,7% das urnas totalizadas, Dr. Daniel somava 51,75% dos votos válidos, enquanto Hana tinha 46,15%. Araceli Lemos (PSOL) aparecia em terceiro lugar, com 1,91%. Como o candidato do Podemos ultrapassou metade dos votos válidos, não haverá segundo turno para o governo paraense.
A eleição marcou uma disputa entre o grupo de oposição liderado por Dr. Daniel e a estrutura política ligada à família Barbalho. Hana assumiu o governo em abril, após Helder Barbalho (MDB) deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado. Ela concorreu pela primeira vez como cabeça de chapa e teve o apoio do grupo político do ex-governador.
Dr. Daniel, por sua vez, formou uma aliança que reuniu Podemos, PL, DC, Novo e a Federação Renovação Solidária. A chapa recebeu o apoio de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Ao longo da campanha, a corrida se concentrou principalmente entre o candidato do Podemos e Hana Ghassan.
Resultado do primeiro turno no Pará
- Dr. Daniel (Podemos): 51,75%
- Hana Ghassan (MDB): 46,15%
- Araceli Lemos (PSOL): 1,91%
- Gal Leite (UP): 0,12%
- Well Macedo (PSTU): 0,06%
- Ruth Reis (Democrata): 0,04%
Com a vitória, Dr. Daniel assumirá o governo do Pará em 1º de janeiro de 2027 e terá Ellayne D'Almeida como vice-governadora.
Quem é Dr. Daniel
Daniel Barbosa Santos, conhecido como Dr. Daniel, tem 40 anos e nasceu em Açailândia, no Maranhão. Ele se mudou ainda criança para o Pará e construiu a carreira política em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. É formado em Medicina pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) e tem especialização em ginecologia e obstetrícia.
A entrada de Dr. Daniel na política ocorreu em 2012, quando foi eleito vereador de Ananindeua pelo PSDB. Reeleito em 2016, presidiu a Câmara Municipal. Em 2018, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará e, no ano seguinte, assumiu a presidência da Casa.
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Em 2020, foi eleito prefeito de Ananindeua e venceu novamente a disputa municipal em 2024. Para concorrer ao governo do Pará, deixou a prefeitura no início de 2026 e se filiou ao Podemos. A eleição estadual foi sua primeira disputa majoritária fora do município.