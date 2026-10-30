YYForce Implementa 11 Robôs Comerciais de Hospitalidade no Novotel e no Mercure Singapore on Stevens

SINGAPURA, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), uma provedora líder de soluções integradas para instalações e gestão de força de trabalho orientada por tecnologia, anunciou hoje a implementação comercial de uma frota de serviço autônoma de 11 robôs no complexo hoteleiro do Novotel Singapore on Stevens e Mercure Singapore on Stevens.

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Atendendo ao contrato comercial de 24 meses, a YYForce está implementando uma frota especializada de robôs de serviço autônomos, projetados para otimizar logística interna, entregas nos quartos e fluxos de trabalho em diferentes andares de toda a ampla infraestrutura dos hotéis. A implementação é um exemplo do compromisso contínuo com o avanço da IA física e da automação de portfólios de imóveis comerciais.

Principais Destaques da Implementação Comercial:

Arquitetura de Frota Escalável: Um ecossistema de serviços integrado com 11 robôs que opera integralmente nos fluxos de trabalho diários de hospitalidade e limpeza para aumentar o engajamento dos hóspedes e reduzir os tempos de deslocamento dos serviços de rotina.

Um ecossistema de serviços integrado com 11 robôs que opera integralmente nos fluxos de trabalho diários de hospitalidade e limpeza para aumentar o engajamento dos hóspedes e reduzir os tempos de deslocamento dos serviços de rotina. Automação Predial Completa: Navegação total em vários andares, impulsionada pela integração de sistemas dedicados de IoT e API para elevadores que viabiliza que a frota chame elevadores de forma autônoma e percorra o complexo de vários prédios.

Navegação total em vários andares, impulsionada pela integração de sistemas dedicados de IoT e API para elevadores que viabiliza que a frota chame elevadores de forma autônoma e percorra o complexo de vários prédios. Conectividade com o Ecossistema de Telefonia e PBX: Interoperabilidade perfeita com o Sistema de Telefonia (PBX) do hotel e os protocolos de comunicação SIP, viabilizando notificações automatizadas diretas para os hóspedes nos quartos e coordenação operacional em tempo real.

Interoperabilidade perfeita com o Sistema de Telefonia (PBX) do hotel e os protocolos de comunicação SIP, viabilizando notificações automatizadas diretas para os hóspedes nos quartos e coordenação operacional em tempo real. Crescimento do RaaS Comercial: Destaca a crescente adoção corporativa da estrutura de Robótica como Serviço (RaaS) da YYForce, que gera uma receita recorrente de serviços com margens altas e, ao mesmo tempo, elimina as barreiras de investimentos de capital para os parceiros do setor de hospitalidade.

"A implementação comercial da nossa frota autônoma de 11 robôs no Novotel e no Mercure on Stevens é uma etapa operacional importante para a IA física e para a automação do setor de hospitalidade. A integração de IoT avançada de elevadores em vários andares, redes de comunicação e robótica de frota com os fluxos de trabalho corporativos estabelecidos, resolvemos ativamente as restrições de mão de obra de serviços e, ao mesmo tempo, impulsionamos ganhos tangíveis de produtividade. Essa implementação destaca a crescente demanda do mercado pela nossa plataforma integrada de RaaS nos hotéis premium do Sudeste Asiático."

— Mike Fu, Chairman e CEO, YYForce Inc.



A implementação de 11 unidades serve como um modelo comercial para a expansão contínua das soluções de IA física incorporada e automação inteligente da YYForce para os setores de hospitalidade comercial e gestão integrada de instalações em toda a região da Ásia-Pacífico.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma empresa de tecnologia inovadora que está redefinindo a gestão da força de trabalho, os serviços integrados de instalações e as operações comerciais com suas plataformas baseadas em IA e robótica autônoma. Com a utilização de tecnologia proprietária de mercado, algoritmos inteligentes de alocação de pessoal e a implementação de robótica inteligente, a YYForce capacita clientes corporativos dos setores de hospitalidade, logística, saúde e imóveis comerciais a otimizar a produtividade, aprimorar a prestação de serviços e navegar pelo futuro do trabalho.

Para mais informações, visite www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas alterações. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e informações da Empresa disponíveis até a data deste comunicado. As declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como "pode", "vai", "deve", "espera", "prevê", "planeja", "pretende", "acredita", "estima", "potencial" ou expressões semelhantes, ou a forma negativa desses termos.

As declarações de previsão neste comunicado incluem, entre outras, declarações sobre o cronograma, escopo e resultados esperados da implementação de robôs humanoides da Empresa; possíveis aplicações na área de hospitalidade e outras aplicações da robótica humanoide; a estratégia de robótica da Empresa e os futuros serviços de robótica; e o desenvolvimento, a comercialização e a adoção de tecnologias humanoides em geral.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, mudanças esperadas nas receitas, custos e despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa.

Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. Os leitores também devem considerar os riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato de Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

Email: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9857157)