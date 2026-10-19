Ammi estreia no São Paulo Fashion Week



A Ammi, marca brasileira que une design contemporâneo e maestria artesanal, faz sua estreia no São Paulo Fashion Week N61 com Forma Viva, coleção que investiga a inteligência das formas naturais a partir do corpo, do movimento e do trabalho artesanal. Depois de apresentar seu primeiro desfile em agosto deste ano, em Saint-Tropez, no sul da França, a marca chega à principal semana de moda brasileira com uma coleção parte das curvas do corpo, das formas orgânicas encontradas na natureza e da relação entre estrutura, equilíbrio e transformação.



Criada em 2018, a Ammi tem no trabalho manual seu principal código de identidade. Para Forma Viva, essa essência ganha novas possibilidades a partir de uma pesquisa que combina a construção artesanal do crochê a rendas e tecidos, sempre costurados e aplicados à mão. A coleção também amplia a presença da marca com a sua chegada na categoria de sapatos, além de peças com elementos tridimensionais, como franjas, babados, bordados densos e camadas que criam movimento e volume sem perder a relação com o corpo.





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Ammi estreia do SPFW Ze Takahashi/Agfotosite

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“A Ammi busca na natureza a mesma inteligência que persegue na moda: estrutura, equilíbrio e forma. Uma concha, uma raiz, uma erosão na pedra, tudo é resultado de um processo lento e preciso de adaptação. É essa lógica, lenta e manual, que rege o nosso trabalho, ponto a ponto”, explica Amanda Felisberto, fundadora e diretora criativa da Ammi.



A relação com a natureza aparece em duas dimensões ao longo da coleção. Está na própria construção das peças, nas formas que acompanham e emolduram o corpo, e também nos detalhes aplicados manualmente, como bordados de crochê e pedrarias que reproduzem texturas e geometrias encontradas em corais, flores, folhas e pétalas.



A pesquisa também se aproxima dos códigos vitorianos e das vestimentas de época do período colonial brasileiro. A referência é utilizada como ponto de inversão de uma perspectiva histórica: se, no passado, a flora brasileira foi observada e catalogada a partir de um olhar estrangeiro que a tratava como elemento exótico, a Ammi reconstrói esses códigos por meio de uma linguagem artesanal brasileira, feita à mão e a partir de uma perspectiva autoral.



O corpo ocupa posição central nessa narrativa. Apesar da profusão de texturas e volumes, as modelagens permanecem próximas à silhueta feminina, criando um contraste entre estruturas amplas e formas ajustadas. O resultado equilibra movimento e sensualidade, com peças que emolduram o corpo sem esconder sua anatomia.



Forma Viva também representa uma mudança na linguagem cromática da Ammi. Conhecida por uma paleta predominantemente neutra, a marca aposta agora em uma cartela de cores ampla e vibrante. A inspiração vem especialmente da relação da designer com a água, a vida marinha, os corais, as flores e o pôr do sol. Azuis remetem ao mar; corais e dourados evocam a luz do sol; enquanto tons terrosos ajudam a construir a transição entre as diferentes famílias de cor.



Apesar da diversidade de tons, a coleção foi pensada como um conjunto contínuo, em que os looks estabelecem diálogos entre si. O trabalho artesanal, conduzido no ateliê da marca por uma equipe de 300 artesãs, permanece como elemento fundamental dessa construção. Cada peça de crochê é inteiramente manual, sem utilização de máquinas, e leva pelo menos duas semanas para ser produzida. O tempo dedicado a cada criação torna-se, assim, parte do próprio produto e da narrativa da coleção.



Já a joalheria do desfile segue na mesma direção. Em parceria com a artista Roban, a Ammi apresenta brincos desenhados e produzidos à mão em cerâmica fria, desenvolvidos especialmente para dialogar com as formas de corais, pétalas e superfícies minerais exploradas na coleção.

Da cabeça aos pés: Ammi lança primeira linha de calçados



A estreia no SPFW também marca um novo capítulo para a Ammi: pela primeira vez, a marca apresenta uma linha de calçados, ampliando seu portfólio para uma proposta completa de moda.



Desenhados para dialogar diretamente com a coleção Forma Viva, os sapatos seguem a mesma lógica artesanal que define as roupas. Os modelos são bordados e finalizados manualmente, par a par, fazendo com que cada criação tenha características próprias.



“Eu sempre quis que a Ammi fosse uma marca completa, que acompanhasse a mulher da cabeça aos pés. O lançamento dos sapatos representa justamente esse momento. Cada par é bordado e finalizado à mão, por isso nenhum é exatamente igual ao outro. Essa singularidade faz parte do que queremos levar para os pés da cliente da Ammi: a mesma essência artesanal que já existe nas nossas roupas”, afirma Amanda.





