Casal conecta equipamentos a plantas, e quando as variações elétricas viram sons musicais, a impressão de que uma árvore responde ganha uma explicação tecnológica

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Moradores de Lunas-les-Châteaux, Fabrice Turbot e Caroline Barnier captam variações elétricas de espécies vegetais para compor melodias. A iniciativa transforma a atividade biológica de vinhas, plátanos e samambaias em apresentações musicais abertas ao público.

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A conversão sonora ocorre com o auxílio de um aparelho especializado conectado às folhas e às raízes. Esse equipamento registra frequências em hertz geradas pelo organismo vegetal e as traduz em notas audíveis.

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Padrões internacionais orientam a correspondência sonora: a frequência de 262 Hz representa a nota dó, 293 Hz corresponde ao ré e 440 Hz equivale ao lá. O resultado acústico tem características suaves e lembra melodias voltadas à meditação.

Interação com as plantas

O instrumentista notou que os vegetais respondem a estímulos sonoros externos. Conforme relatou Turbot, uma planta alterou a própria atividade elétrica enquanto ele tocava violão por perto, fenômeno ainda examinado por cientistas e demonstrado em apresentações com uma samambaia adaptada.

Instalado desde 2024 no vilarejo de Laval-de-Nize, o casal administra o Domaine Soala, onde organizou hospedagens rurais. O espaço busca obter a classificação "Jardim Notável" e planeja permitir passeios entre árvores sonorizadas.

A dupla também atende propriedades agrícolas, escolas e residências que buscam registrar os próprios espécimes botânicos. Em Murviel-lès-Montpellier, a captação dos impulsos de uma pequena oliveira mobilizou crianças de um centro recreativo, resultando em mais atenção e zelo pela planta.

Apresentação em Lunas

Em parceria com a associação Compagnons du Sens, que restaura a capela Notre-Dame-de-Nize e divulga a viticultura do vale do Orb, o Domaine Soala realiza o evento "Vignobles en scène". A apresentação acontece no próximo sábado, 17 de outubro, na sala de la Prade, em Lunas-les-Châteaux.

Os participantes acompanharão a degustação de cinco vinhos combinada à execução dos sons gravados das videiras de origem. A dupla também programou uma demonstração ao vivo com freixos vizinhos para exibir o processo em tempo real.

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O evento conta com duas sessões: uma às 10 h e outra às 16 h, com ingressos fixados em 20 € por pessoa e reservas pelo número 06 72 99 89 90.