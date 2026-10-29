Terracom Saneamento faz 10 anos com salto no esgoto tratado

Desde 2016, a Terracom Saneamento, empresa do Grupo Terracom, ampliou a coleta e o tratamento de esgoto em municípios do interior de São Paulo, atingindo taxa de tratamento de até 99,9% e reduzindo impactos ambientais. Em junho de 2026, a companhia venceu leilão na B3 e assegurou a concessão de parceria público?privada para operar redes de esgoto em 23 municípios cearenses, com investimento previsto de R$ 1,08 bilhão.

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Em setembro de 2016, a cidade de São Sebastião da Grama (cerca de 10 mil habitantes) recebeu a primeira concessão de 30 anos da Terracom para água e esgoto. Na época, a municipalidade tratava apenas 10% do esgoto coletado, sem nenhuma remoção de carga orgânica, resultando em ICTEM de 1,65. A estação de tratamento implantada pela concessionária entrou em operação em setembro de 2019, elevando o ICTEM para 6,51. Dados do Painel de Indicadores do SINISA mostram que, em 2024, 99,9% do esgoto gerado na cidade é tratado, muito acima da média nacional (51,8%) e paulista (72,9%). O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo atribui a melhoria à nova estação.

Em Casa Branca, a situação era mais crítica. Em 2013, a estação de tratamento estava parada, com bombas queimadas, e quase todo o esgoto era despejado sem tratamento. Quando a Terracom assumiu os serviços em 2018, a ETE Papagaio não tratava o esgoto recebido, e o distrito de Venda Branca descartava todo o esgoto coletado sem tratamento. A concessionária redirecionou a população da Papagaio para a ETE Congonhas, inaugurou, em 2020, a estação de Venda Branca e entregou a reforma da ETA 1, que abastece cerca de 70% da população urbana. No primeiro ano de operação, o ICTEM subiu de 7,86 para 9,50. Atualmente, 96,3% do esgoto gerado é tratado, conforme o SINISA, e um sistema de telemetria monitora reservatórios, pressão e vazão em tempo real, praticamente eliminando extravasamentos. O caso foi destacado pela ABCon no Panorama da Universalização 2026.

Em maio de 2024, a Terracom inaugurou em Estiva Gerbi a nova estação de tratamento de esgoto do bairro Potreiro das Anhumas, primeira da cidade, permitindo que todo o esgoto coletado seja tratado. No mesmo ano, no Vale do Paraíba, foi implantada a primeira estação de tratamento de água de Potim, com capacidade de 5 milhões de litros diários. Em Araçoiaba da Serra, a operação foi integralmente assumida em 2024, após aprovação do Cade. Desde então, quatro novos poços entraram em operação, a ETA Jundiaquara foi revitalizada e geradores foram instalados para garantir abastecimento durante quedas de energia, conforme relatado no Panorama da Universalização 2026, da Abcon.

Fernando Evanyr, diretor da Terracom Saneamento, afirma que a experiência iniciada em municípios pequenos demonstra que a qualidade do saneamento não depende do tamanho da população e que o compromisso da empresa é “entregar um amanhã melhor e mais sustentável”.

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Em junho de 2026, em leilão na B3, um consórcio liderado pela Terracom venceu a parceria público?privada de esgoto do Bloco?1 da Cagece, que abrange 23 municípios cearenses, entre eles Sobral e Jijoca de Jericoacoara, com investimento previsto de R$ 1,08?bilhão.