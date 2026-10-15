Justin Timberlake e Jessica Biel levam a parceria para um novo terreno: casal entra na Proda e faz sua estreia conjunta no mercado de bebidas proteicas

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Justin Timberlake e Jessica Biel ingressaram na Proda como cofundadores. O negócio marca o primeiro empreendimento conjunto do casal no setor. A dupla se uniu aos cofundadores e co-CEOs existentes: Matthew Postlethwaite, que atua como ator, influenciador e empreendedor de bem-estar, e Jeff Church, veterano da indústria de bebidas que construiu a Suja Organic.

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A equipe de cofundadores conta também com a adição de Joey Gonzalez, presidente executivo da Barry's. Gonzalez soma ao projeto sua experiência em escala operacional e cultura fitness. Lançada no início deste ano, a Proda vende seus itens na rede de supermercados Sprouts Farmers Market e virtualmente nas plataformas Amazon.com e drinkproda.com.

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Estratégia e características da bebida

Timberlake e Biel têm a responsabilidade de ajudar na formulação da visão da Proda. As funções dos artistas envolvem estratégia criativa, inovação de sabores, desenvolvimento de produtos e parcerias culturais. O objetivo dos sócios visa transformar a marca de refrigerantes em um item básico nas residências por meio de supermercados, clubes de compras e canais diretos ao consumidor em âmbito nacional.

Cada lata de 12 onças da bebida oferece dez gramas de proteína, zero açúcar e fórmula composta inteiramente por ingredientes naturais. A fabricante disponibiliza o catálogo em sete sabores:

lemon lime

classic orange

cherry lime

strawberry lemonade

golden apple

Shirley Temple

root beer

Em comunicado conjunto, Timberlake e Biel afirmaram: "A oportunidade de trabalhar com Matthew e Jeff na formação da marca, de seus produtos e de seus próximos passos fez disso uma oportunidade empolgante para nós. Os benefícios nutricionais da Proda foram igualmente importantes. Acreditamos que você não deveria ter que escolher entre o que é gostoso e o que faz bem."

Presença de celebridades no setor

O casal integra uma lista de artistas envolvidos no mercado de produtos proteicos. Outros nomes conhecidos participam do mesmo segmento: