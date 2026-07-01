7 famosos brasileiros que também são grandes empreendedores

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O ator e empresário Felipe Titto tem chamado a atenção não apenas por seu trabalho nas telas, mas também por sua veia empreendedora. Criador do refrigerante de gengibre Original Ginger, o artista anunciou recentemente uma parceria com a empresa Baly, que assumirá a produção e distribuição da bebida em todo o país. A operação está prevista para começar no segundo semestre de 2026.

O movimento de Titto reflete uma tendência crescente entre as celebridades brasileiras, que utilizam sua visibilidade e capital para construir negócios sólidos em diferentes setores. Eles provam que o talento para o entretenimento pode andar de mãos dadas com uma visão apurada para o mercado. Conheça outros famosos que também se destacam como grandes empreendedores.

Leia Mais

Anitta

A cantora é um verdadeiro caso de sucesso. Além de gerenciar a própria carreira com uma estratégia global, Anitta já atuou como chefe de criatividade e inovação na Ambev para a marca Skol Beats e foi membro do conselho de administração do Nubank. Ela também investe em startups, como a foodtech Fazenda Futuro, e lança produtos licenciados.

Xuxa Meneghel

Pioneira nesse movimento, a apresentadora construiu um império que vai muito além da televisão. Entre seus principais negócios estão a rede de franquias de casas de festas infantis Casa X e sua sociedade na Espaçolaser, uma das maiores redes de clínicas de depilação do país. Xuxa também possui investimentos no setor imobiliário.

Luciano Huck

O apresentador é um dos investidores mais ativos do meio artístico. Por meio de seu fundo de venture capital, o Joá Investimentos, ele já aportou capital em diversas startups de sucesso. Entre os negócios que receberam seus investimentos estão a marca de roupas Reserva, a empresa de aluguel de bicicletas Tembici e a edtech Descomplica.

Marina Ruy Barbosa

A atriz aproveitou sua forte ligação com o universo da moda para criar sua própria marca de roupas, a Ginger. Lançada em 2020, a empresa se posicionou no mercado com foco em sustentabilidade e peças com design autoral, conquistando rapidamente o público e se tornando um negócio lucrativo.

Bruno Gagliasso

Conhecido por seu engajamento em causas ambientais, o ator levou essa paixão para seus negócios. Ele é um dos sócios da Pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha, um empreendimento de luxo com foco em sustentabilidade. Gagliasso também investe no setor de gastronomia, com restaurantes no Rio de Janeiro, e em projetos de reflorestamento.

Juliana Paes

A atriz transformou seu nome em uma rede de salões de beleza. O Espaço Juliana Paes começou com uma unidade no Rio de Janeiro e hoje opera no modelo de franquias, com unidades em diferentes estados. O negócio oferece uma gama completa de serviços de beleza e bem-estar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.