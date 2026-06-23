Marcelo Torres, dono de um império gastronômico global com foco no local

RIO - A relação com o santo, a quantidade de lenha (são diversas variedades) e a oferta de pratos que vão direto no coração do brasileiro que se conecta com o interior pela comida dão pistas de que o restaurante São Miguel, aberto em maio em Botafogo, tem um Q de mineiro. A nona casa do carioca Marcelo Torres (BestFork) comporta até 350 pessoas sentadas, com um salão desembocando no outro, e só acaba quando termina.

Arejado e com um jardim interno, o projeto é da arquiteta Carol Nigri, que criou um lago de carpas e trouxe duas jabuticabeiras para a experiência, que tem seu lado rococó nas alturas, com duas esculturas suspensas de anjos, assinadas por Alfredo Ceschiatti — o mesmo artista que fez as obras da Catedral de Brasília. Tudo bastante impressionante, desde a entrada pelo bar, que ocupa a casa preservada de 1928, onde reinam pinturas em alto-relevo criadas pelo artista francês Benoit Gentil, até o quadro com retrato de David Bowie, assinado pelo fotógrafo e artista visual britânico Gavin Evans, instalado no banheiro. Personalidade é a palavra.



Mas nada disso abala tanto o lado afetivo quanto a sessão "pratos do dia", em que constam verdadeiras relíquias da cozinha brasileira, como frango ao molho pardo (R$ 76, nas terças) e dobradinha (R$ 86, sextas). Minas na veia! Mas é um cardápio amplo, com entradas como milho na brasa (vai antes numa água de rapadura; R$ 28) e bochecha de porco (R$ 36).

Entre os pratos principais, promete fazer sucesso o Picadinho de Picanha(R$ 86) com arroz branco, ovo frito, feijão, farofa e banana à milanesa, e também a Costela de Boi para dois (R$ 164), assada lentamente por oito horas. Para quem não quiser sair do tema, pode terminar com Arroz Doce (R$ 46), só que na versão com arroz arbóreo, toppings de doce de leite, pipoca doce, lascas de amêndoas e crumble de biscoito.



Liderança feminina no salão, da taça ao balcão



Elas são de mundos etílicos completamente diferentes, mas têm o mesmo propósito, servir o inesperado. Professora e engajada com pautas de transformação social, a sommelière Tita Moraes é quem detém a chave da adega. E, para a surpresa dela e de quem toma, o vinho que mais sai — inclusive durante o jantar — é o Sauvignon Blanc da casa, feito no Chile. "Geralmente, é o Chardonnay". Tita é rata de salão, faz parte do time cada vez mais em ascensão: sommelières mulheres, que se destacam por oferecer seleções mais diversas e inovadoras graças a abordagens que priorizam a inclusão, além do fator curiosidade. Que acerto!

Agora, a cereja do bolo, no caso dela, vem num copo lindo que certamente foi ela quem escolheu. Laura Paravato é uma obcecada tanto pelo Brasil quanto pela qualidade do que vai à boca. A única rainha que deixa o reino (balcão) para servir os súditos, no salão. Pouco a pouco, ela vem fixando a coquetelaria junto com a refeição. E não poupa esforços para entregar um drinque assinado. Na carta de autorais, qualquer um sai por R$ 36, e entram em cena as versões de clássicos, sempre com um olhar para dentro, com foco no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro.

Tão ousado como Laura, o "Negroni” dela leva Campari infusionado no tomilho, blend de vermutes, cachaça e fumaça líquida, que deixa o defumado que preenche a boca e torna a experiência ainda mais gastronômica. Quem mais inquieto e de uma inteligência inegociável revistaria "Guernica"? Bourbon com especiarias, calda de rapadura e Bitter de cacau. Com a Laura não tem meia conversa, sentou, tem que tomar Brasil.

Que a temporada seja longa para essa dupla com aroma de desafio e sabor de atrevimento. A receita básica do que vai à taça (ou copo).

Prato filé São Miguel Gianne Carvalho/Divulgação

É preciso bom gosto, além de disposição para liberar tanto investimento. Mais o que, Marcelo?



A relação com a cozinha vem da infância, ao lado da avó baiana, Zozô. Formado em Direito e após anos atuando no mercado imobiliário, Marcelo Torres inaugurou seu primeiro restaurante no Rio em 1993 e, desde então, direcionou integralmente sua carreira ao saboroso universo gastronômico. Um ponto fora da curva em relação a outros grupos, mais engessados: a arquitetura e a arte são elementos centrais em todos os seus projetos, perceptível na identidade visual e na originalidade de cada casa.

A última, São Miguel (ele tem devoção pelo anjo) reforça o posicionamento em investir em conceitos autorais de grande porte. "Para caber gastronomia, arquitetura e atmosfera como pilares estratégicos", resume Torres, abençoado pelo dom de transformar restaurantes em destinos e experiências em ativos estratégicos. Tanto que um de seus maiores investimentos — além deste — é o Nolita Roastery, na Barra, totalmente dedicado à cultura do café no Brasil, incluindo torrefação, cafeteria, gastronomia, confeitaria e área de eventos.

O grão chega de ainda verde do Sul de Minas, e a torra é feita artesanalmente no Nolita Roastery, garantindo frescor, controle de qualidade e identidade sensorial exclusiva à marca.

“O café é capaz de prolongar encontros, gerar conversas, aproximar pessoas e criar conexões.”

Apaixonado por vinhos, Marcelo também investe em rótulos próprios, hoje presentes em todas as operações do grupo. Do Espumante Xian Brut, criado em parceria com o enólogo português Anselmo Mendes, aos Giuseppe Torres & Torres, produzidos no Chile em parceria com Miguel Torres.

A cerveja e o chope Tigresa são do Rio; as Cachaças Giuseppe, são do alambique Lagos do Vale, em Quatis (RJ).

A trajetória do grupo inclui ainda marcos como o então Laguiole (dentro do Museu de Arte Moderna), que foi um divisor de águas na gastronomia carioca.

Com faturamento anual de R$ 220 milhões, mais de 30 anos de história, 150 mil clientes/mês e mil colaboradores, o BestFork está por trás de: Giuseppe (italiano com mais de 30 anos de história), Giuseppe Grill (casa de carnes), Giuseppe Square (6 restaurantes dentro de um), Giuseppe Mar (restaurante de frutos do mar), Yüsha (restaurante japonês), Nolita Oven & Bar, Nolita Roastery (3.500 m² dedicados ao café) e Xian (gastronomia asiática) — referências em fine dining e experiências gastronômicas no Brasil.

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Que São Miguel conserve!