Portohaus acelera obras e anuncia projetos em Porto Belo

A Portohaus Empreendimentos (PH), com sede em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina, mantém 80 mil metros quadrados de obras em execução — correspondendo a mais de meio bilhão em VGV —, com entregas previstas para os próximos quatro anos. Desse total, 25 mil m² já foram construídos, o equivalente a 31% do volume programado. A companhia também registra antecipações de aproximadamente 30% nos cronogramas, resultado de uma operação que vem ampliando sua capacidade de construção em um dos mercados imobiliários de maior expansão no estado.

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O ritmo das obras é resultado de investimentos em planejamento, estrutura operacional e gestão dos canteiros. Com diferentes empreendimentos em andamento simultaneamente, a construtora mantém equipes mobilizadas em várias frentes de trabalho, buscando reduzir prazos sem comprometer os padrões construtivos.

Um exemplo é o Macau Exclusive, empreendimento entregue pela Portohaus no primeiro semestre de 2026, com nove meses de antecedência em relação ao prazo originalmente previsto. A entrega antecipada demonstra, na prática, a capacidade da construtora de administrar seus cronogramas e concluir projetos antes das datas inicialmente estabelecidas.

“Nosso crescimento está diretamente relacionado à capacidade de executar o que planejamos. O Macau Exclusive é um exemplo concreto disso: conseguimos antecipar a entrega em nove meses. Hoje, com 80 mil metros quadrados em obras, seguimos investindo em planejamento, equipes qualificadas e processos que nos permitem trabalhar com cronogramas mais rápidos, sem abrir mão da qualidade construtiva”, afirma Ricardo Coradini, da Portohaus.

A concentração das obras em Porto Belo ocorre em paralelo à transformação do mercado imobiliário local, especialmente em Balneário Perequê, região que vem recebendo investimentos em empreendimentos residenciais, comerciais e de serviços. A expansão da atividade também impõe novos desafios às incorporadoras, que precisam administrar obras simultâneas, custos de construção, disponibilidade de mão de obra e prazos de entrega.

Para Leandro Coradini, sócio da Portohaus, a antecipação dos cronogramas está associada à estratégia de crescimento da empresa e à necessidade de oferecer maior segurança aos compradores. “O mercado mudou de escala e exige empresas cada vez mais preparadas. Trabalhamos para que o crescimento comercial seja acompanhado pela evolução da nossa estrutura de engenharia e construção. Antecipar etapas representa mais eficiência na operação e maior previsibilidade para quem investe nos nossos empreendimentos”, destaca.

Investimentos na cadeia produtiva



Além do volume de obras, a Portohaus vem investindo no fortalecimento da cadeia produtiva regional. A empresa prioriza a contratação de fornecedores locais e atua no desenvolvimento de parceiros comerciais, buscando ampliar a capacidade de atendimento às demandas dos canteiros. A estratégia também contempla iniciativas de formação profissional e valorização da mão de obra da região.

“Queremos que o crescimento da Portohaus também represente oportunidades para Porto Belo. Investimos em fornecedores locais, ajudamos a desenvolver parceiros e entendemos que a qualificação profissional é fundamental para acompanhar a expansão da construção civil. Esse trabalho também envolve a comunidade, com ações de formação e valorização dos profissionais. Quanto mais preparada estiver a cadeia produtiva, melhores serão as condições para o desenvolvimento de todo o setor”, afirma Leandro Coradini.

Novos projetos no pipeline



Além dos 80 mil m² em execução, a Portohaus prepara uma nova etapa de expansão em Porto Belo, com anúncios de empreendimentos previstos para 2026 e 2027. Entre eles está um projeto de uso misto, que deverá ser apresentado nos próximos meses, com mais de 70 mil m² de área construída e investimento superior a R$ 2 bilhões.

O futuro complexo representa um novo patamar de investimento para a companhia e reforça sua aposta no desenvolvimento imobiliário do município. Considerando as obras em andamento e apenas esse novo projeto, a Portohaus reúne mais de 150 mil m² entre construções em execução e empreendimentos em desenvolvimento.

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Com entregas programadas para os próximos quatro anos e novos projetos em preparação, a Portohaus amplia sua atuação em Porto Belo, combinando o avanço das obras atuais com investimentos que deverão marcar a próxima etapa de crescimento da companhia.