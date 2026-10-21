MG: suspeito de cometer abuso sexual infantil na internet é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de cometer abuso sexual infantil na internet, em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa terça-feira (20/10). De acordo com a Polícia Federal (PF), celulares foram apreendidos para aprofundar a investigação.

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Conforme as informações policiais, uma ONG enviou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) em 2023, alegando que havia um grupo em um aplicativo de mensagens on-line compartilhando e comercializando material de abuso sexual de crianças e adolescentes.

A partir da investigação, o suspeito preso ontem foi identificado, embora ele usasse mecanismos de validação de contas em aplicativos de mensagens para dificultar sua identificação no ambiente virtual.

Ele foi alvo de buscas pela manhã. Também foram apreendidos celulares, que passarão por análise pericial para aprofundamento das investigações.

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A PF reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

