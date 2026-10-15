The Estée Lauder Companies anuncia os vencedores do BEAUTY&YOU India 2026 e celebra cinco anos de fomento ao empreendedorismo no setor de beleza na Índia

A The Estée Lauder Companies, em parceria com a Nykaa e a Startup India uma iniciativa do Departamento para a Promoção da Indústria e Comércio Interno (DPIIT), vinculado ao Ministério do Comércio e Indústria da Índia, anunciou os vencedores do BEAUTY&YOU India 2026, o principal programa de empreendedorismo no setor de beleza do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015549762/pt/

(L to R) BEAUTY&YOU India 2026 Winners Ajaykumar Mehta, Shriya Rambhia, and Dheer Rambhia, Directors, Goyam Green Tech (BREAKTHROUGH), Nirja Bhatt, Founder & CEO, Laani (GROW), Khatija Shabana, CEO, and Syed Mohammad Fouzan, Director, Boldpurity (IMAGINE), Rinzing Choden Bhutia, Founder, Agapi Sikkim (Visionary Women’s Award), and Pankti Sheth, Founder & Creative Director, De Icebreaker Creative Studio (DESIGN).

Há cinco anos, o BEAUTY&YOU India identifica, apoia e acelera a próxima geração de empreendedores de beleza na Índia. Desde o seu lançamento, em 2022, o programa tem auxiliado fundadores e inovadores a desenvolverem suas ideias e estruturarem seus negócios, oferecendo financiamento, mentoria, conhecimento especializado no setor de beleza, suporte à distribuição e oportunidades estratégicas.

Stéphane de La Faverie, Presidente e CEO da The Estée Lauder Companies, afirmou: “A Índia é uma das forças mais empolgantes e inspiradoras no cenário global de beleza. Temos uma profunda admiração pela criatividade, pelo talento, pela cultura e pela energia empreendedora do país — bem como pela forma como a Índia continua a moldar e inspirar o universo da beleza ao redor do mundo. Ao completar cinco anos, o BEAUTY&YOU India reflete nosso compromisso de longo prazo em apoiar os empreendedores que estão por trás da próxima geração da beleza. Temos orgulho de reconhecer os vencedores deste ano e de celebrar as ideias que definirão o futuro da beleza na Índia e além de suas fronteiras.”

Nadine Graf, Presidente da EUKEM (Europa, Reino Unido e Irlanda, e Mercados Emergentes) na The Estée Lauder Companies, acrescentou: “Após cinco anos de BEAUTY&YOU India, o que mais me entusiasma é a criatividade e a ambição extraordinárias que continuamos a descobrir por todo o país. De fundadores emergentes em cidades menores a mulheres empreendedoras que constroem negócios com impacto real, a Índia nos mostra o quanto a inovação pode surgir da compreensão dos consumidores, da cultura e das necessidades locais. Nossa ambição na The Estée Lauder Companies é ajudar a liberar esse potencial — conectando talentos indianos a uma rede global de experiência, mentoria e oportunidades, e oferecendo à próxima geração de empreendedores do setor de beleza uma plataforma para moldar o futuro da beleza, não apenas na Índia, mas em todo o mundo.”

Os vencedores de 2026 passam a integrar uma comunidade crescente de fundadores cujas ideias estão moldando o futuro da beleza em escala global.

Vencedores do BEAUTY&YOU India 2026

GROW: Melhor marca de beleza já presente no mercado.

Laani– Nirja Bhatt, Fundadora e CEO: Produtos de alto desempenho para controle de suor e odor, desenvolvidos especificamente para o calor, a umidade e as características da pele na Índia. Com destaque para um desodorante em bastão à base de água que seca instantaneamente, não deixa resíduos e ainda ajuda a tratar a pigmentação na região das axilas, a Laani ressignifica um item essencial do dia a dia, atendendo a uma demanda das mulheres indianas que, até então, não era suprida.

IMAGINE: Melhor conceito de beleza em estágio inicial.

Boldpurity– Khatija Shabana, CEO, e Syed Mohammad Fouzan, Diretor: Um conceito de cuidados com a pele liderado por cientistas, focado no desenvolvimento de tecnologias de formulação proprietárias para otimizar a entrega e o desempenho de ingredientes ativos já consagrados na pele.

BREAKTHROUGH: Melhor inovação em fragrâncias, apresentada pelo Fragrance Atelier da The Estée Lauder Companies, em Paris.

Goyam Green Tech– Ajaykumar Mehta, Shriya Rambhia, and Dheer Rambhia, Diretores: Uma plataforma de química verde que utiliza materiais de base biológica para criar soluções de fragrâncias de alto desempenho, abrangendo formulações, formatos e experiências para o consumidor.

DESIGN: Reconhecimento a talentos criativos com potencial para colaborar com uma das marcas da The Estée Lauder Companies.

De Icebreaker Creative Studio– Pankti Sheth, fundadora e diretora criativa: Um estúdio de design de embalagens e marcas que cria projetos culturalmente conscientes e comercialmente relevantes para marcas de diversos segmentos de consumo, auxiliando-as a construir experiências significativas que ressoam localmente e competem globalmente.

PRÊMIO VISIONARY WOMEN’S: Reconhece uma empreendedora de destaque que impulsiona a inovação e gera impacto no setor de beleza; uma iniciativa apresentada em parceria com a Startup India, do DPIIT.

Agapi Sikkim– Rinzing Choden Bhutia, fundadora: Uma marca de cuidados com a pele e estilo de vida inspirada na região do Himalaia, que oferece emprego e capacitação para mulheres em Sikkim, criando oportunidades para a participação econômica e a independência financeira feminina no nordeste da Índia.

Em sua segunda edição, o prêmio Visionary Women’s reflete o compromisso compartilhado entre a The Estée Lauder Companies e a Startup India de promover o avanço de mulheres fundadoras e fortalecer os caminhos para que elas assumam posições de liderança.

Shri Ateesh Kumar Singh, secretário adicional da Startup India DPIIT, afirmou: “O ecossistema de startups da Índia é um poderoso motor de inovação e empreendedorismo, e o BEAUTY&YOU India tornou-se uma plataforma importante para apoiar a próxima geração de fundadores no setor de beleza. Ao completar cinco anos, o programa merece nosso reconhecimento pelo compromisso contínuo da The Estée Lauder Companies em fomentar a inovação na Índia. O prêmio ‘Visionary Women’s Award’ é uma iniciativa valiosa que reconhece mulheres fundadoras que geram um impacto significativo por meio da inovação e da liderança. Parabéns a todas as vencedoras, cujas conquistas refletem a criatividade, a ambição e o potencial global do ecossistema de inovação da Índia.”

A edição de 2026 introduziu a categoria DESIGN, reconhecendo talentos criativos que ressignificam a forma como a beleza ganha vida por meio de embalagens, varejo e experiências do consumidor. A nova categoria reflete o papel fundamental que a expressão criativa desempenha na maneira como os consumidores descobrem a beleza e interagem com ela.

Este ano, a categoria BREAKTHROUGH concentrou-se em inovação em fragrâncias e foi liderada pelo Fragrance Atelier da The Estée Lauder Companies, em Paris — o centro global de inovação da empresa dedicado à especialização em fragrâncias. A categoria conecta o rico legado da Índia na arte da criação de fragrâncias ao ecossistema global de inovação do Atelier.

Os vencedores foram anunciados em um evento em Mumbai que contou com falas de lideranças da The Estée Lauder Companies, incluindo Akhil Shrivastava (Vice-presidente executivo e diretor financeiro) ,Aude Gandon (Diretora de Marketing e Digital), René Lammers (Vice-presidente executivo, diretor de pesquisa e inovação), e Nadine Graf (Presidente, EUKEM Europa, Reino Unido e Irlanda, e Mercados Emergentes); Nykaa’s Anchit Nayar (Diretora Executiva e CEO, Nykaa Beauty); Shri Ateesh Kumar Singh , Secretário Adicional, Startup India, DPIIT; e líder do setor Gaurav Gupta (Couturier, artista e designer, Gaurav Gupta Studio).

Anchit Nayar,Diretora Executiva e CEO da Nykaa Beauty, afirmou: “O ecossistema de beleza da Índia está evoluindo rapidamente, moldado por uma nova geração de fundadores que trazem novas perspectivas, ideias inovadoras e uma compreensão mais profunda do consumidor indiano. Na Nykaa, observamos como marcas que combinam uma proposta clara para o consumidor com um sólido conhecimento do mercado conseguem construir conexões significativas e criar negócios duradouros. Por meio do BEAUTY&YOU India, temos o orgulho de nos associar à The Estée Lauder Companies para apoiar empreendedores que estão transformando novas ideias em realidade e contribuindo para a próxima fase de crescimento da indústria de beleza na Índia.”

O BEAUTY&YOU India faz parte de um compromisso mais amplo da The Estée Lauder Companies com a Índia, consolidado ao longo de mais de duas décadas de atendimento aos consumidores e de parcerias em todo o ecossistema de beleza do país. À medida que a influência da Índia no setor de beleza continua a crescer, a The Estée Lauder Companies orgulha-se de apoiar os talentos e a inovação que definirão o próximo capítulo da indústria.

Sobre The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais na fabricação, comercialização e venda de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, atuando como gestora de marcas de luxo e prestígio em escala global. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas da DECIEM — incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha — e Balmain Beauty.

ELC-C

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015549762/pt/

Relações com a Mídia:

Brendan Riley

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

briley@estee.com