Shopee e Ampara Animal fazem mutirões gratuitos de saúde pet

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, e o Instituto Ampara Animal anunciam novo calendário de eventos do projeto Cuidado Animal em São Paulo. Serão seis mutirões gratuitos de saúde e castração de outubro a dezembro no Centro de Controle Populacional Animal (CCPA), na Avenida Professor Vicente Rao, 519, espaço cedido pela Prefeitura de São Paulo à ONG. Os atendimentos são feitos mediante agendamento prévio pelo WhatsApp do Instituto.

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Os eventos de castração serão realizados nos dias 5 de outubro e 7 de dezembro. Já os de cuidados gerais à saúde, incluindo consulta clínica, vacinação e vermifugação, acontecem nos dias 19 e 20 de outubro, 17 de novembro e 13 de dezembro.

"A prevenção ainda é uma das principais aliadas da proteção animal. A castração evita que novos animais nasçam sem um lar, e o cuidado com a saúde ajuda as famílias a manter cães e gatos saudáveis em casa. Ações como essa refletem a visão do Instituto e transformam a realidade dos animais, e ter parceiros que viabilizem esses cuidados é fundamental", afirma Juliana Camargo, presidente do Instituto Ampara Animal.

Cuidado Animal



A programação dá continuidade a uma frente de atuação que já contribuiu para o atendimento de mais de 1.400 animais e para a destinação de mais de 35 toneladas de ração a 11 ONGs de proteção animal. Nos últimos 12 meses, foram realizados 16 eventos de atendimento veterinário e duas clínicas gratuitas de castração, além da campanha Abril Laranja, com um evento de adoção de animais e mobilização de doações online via Shopee Doações no app.

“Desenvolvemos o projeto há um ano atrás para ampliar o acesso ao cuidado veterinário e apoiar quem cuida de animais. Com os seis mutirões até dezembro, queremos que mais famílias possam cuidar da saúde dos seus cães e gatos e exercer a guarda responsável”, afirma Luciana Ferraz, head de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da Shopee.

Shopee Doações



Além das ações presenciais, a Shopee disponibiliza a seção Shopee Doações, que reúne ONGs selecionadas e permite que os usuários escolham uma instituição e façam uma contribuição de forma rápida e fácil. As organizações são disponibilizadas como vendedoras de produtos digitais de doação, e 100% do valor é destinado às instituições, sem cobrança de comissão.

“Só em 2025, realizamos nove campanhas de alto impacto, que resultaram em um crescimento de 53,5% na arrecadação online para as ONGs. Utilizamos nossa tecnologia para aproximar organizações e milhões de usuários, a fim de gerar cada vez mais impacto positivo no país", reforça Luciana.

Serviço | Programação do Cuidado Animal

Como participar



As ações do Cuidado Animal são gratuitas e abertas à população. Os atendimentos são realizados mediante cadastro prévio via agendamento no canal do WhatsApp da Ampara Animal (+55 11 94002-4007). No momento da inscrição, os interessados poderão escolher a modalidade desejada: atendimento ou castração.



Agenda:

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5 de outubro – Mutirão de Castração

– Mutirão de Castração 19 e 20 de outubro – Mutirão de Saúde

– Mutirão de Saúde 17 de novembro – Mutirão de Saúde

– Mutirão de Saúde 7 de dezembro – Mutirão de Castração

– Mutirão de Castração 13 de dezembro – Mutirão de Saúde

Os detalhes da programação, agendamentos e informações adicionais podem ser conferidos no site do Cuidado Animal.