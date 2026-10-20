Elaine Taboada propõe romper ciclos familiares que passam de geração em geração

A psicóloga Elaine Taboada , que tomou posse em agosto na cadeira 29 da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, dedica seu trabalho a uma questão presente em muitas casas: os conflitos que voltam a aparecer de uma geração para a outra ou de forma repetitiva na sua própria vida, por exemplo, traição, doença ou situações de abuso. A cadeira, no colegiado de Ciências da Saúde, tem como patronesse a terapeuta norte-americana Virginia Satir (1916-1988), referência da terapia familiar sistêmica. A posse está registrada na página de acadêmicos da instituição .

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Radicada no Rio de Janeiro, Elaine parte da ideia de que boa parte do sofrimento que chega ao consultório tem origem em padrões aprendidos na infância com a família. O trabalho consiste em reconhecer esses padrões geracionais e interromper a repetição.

Uma herança de Satir

Reconhecida internacionalmente como terapeuta, palestrante, trainer e escritora, Satir ajudou a levar a família para dentro da terapia. Em vez de focar no problema de uma pessoa, ela entendia cada indivíduo como parte de um sistema de relações, especialmente a família, e defendia que a cura passa por restaurar a comunicação, fortalecer a autoestima e criar relações mais autênticas. A reconstrução familiar, um de seus métodos mais conhecidos, revisita a história das gerações anteriores justamente para entender o que se repete. O trabalho dela também foi modelado por Richard Bandler e John Grinder na criação do Meta Modelo e de técnicas básicas da PNL (Programação Neurolinguística).

Satir foi pioneira no olhar sistêmico e no cuidado com o feminino, e é esse ponto que a liga a Elaine: o mesmo cuidado com o feminino é a base do trabalho da psicóloga com mulheres e famílias.

“Receber a cadeira de alguém tão marcante para a história da terapia familiar me preenche de um profundo senso de responsabilidade. Firmo o compromisso de honrar e dar continuidade a quem veio antes de mim e de contribuir para a construção de famílias, relações e uma sociedade mais saudável: um mundo melhor para nós e para as futuras gerações. Sigo comprometida com a evolução da ciência, da saúde, da humanidade, do empoderamento feminino, e de um novo mundo”, afirma Elaine.

Mulheres no centro, família inteira no atendimento

Os projetos de Elaine têm as mulheres como foco, mas o atendimento inclui a família, com casais e homens entre os pacientes. Em 2023, ela fundou o Instituto Integrativo AlmaÚnica , clínica focada em saúde mental, emocional e treinamento com conceito boutique de bem-estar na Barra da Tijuca, e uma comunidade de mulheres , que inclui, no Rio, a Confraria, mesa de negócios entre mulheres que se reúne em um restaurante, e o Clube Terapêutico, além de uma versão online com alunas no Brasil e no exterior e encontro coletivo mensal. Desde 2024, Elaine também é anfitriã da Aliança Divergente e lidera, de forma voluntária, a comunidade Cariocas Divergentes . Somadas, segundo ela, essas comunidades reúnem 3 mil pessoas. A missão, segundo ela, é apoiar mulheres e famílias na construção de lares e negócios saudáveis. A comunidade, o Clube Terapêutico, a academia e a Confraria são voltados a mulheres; o Instituto AlmaÚnica e a Cariocas Divergentes recebem todos os públicos.

“Ter uma vida saudável e feliz é entregar ao mundo uma vida melhor do que a que recebemos”, diz.

O peso que recai sobre elas

Dados públicos ajudam a dimensionar o tema. Levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que, em 2022, as mulheres dedicaram em média 21,3 horas por semana aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas, contra 11,7 horas entre os homens. Na saúde mental, o relatório World Mental Health Today , da OMS (Organização Mundial da Saúde), aponta mais de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais no mundo, com as mulheres desproporcionalmente afetadas. No Brasil, a Previdência Social concedeu 546.254 benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais e comportamentais em 2025, alta de 15,66% sobre 2024. Do total, 63,46% foram para mulheres.

Da empresa ao consultório

Antes do consultório, Elaine passou 23 anos em recursos humanos, finanças e marketing. Formada em Administração, fez do autoconhecimento um eixo da carreira de gestora de RH e, desde 2010, realizou centenas de cursos de desenvolvimento humano.

Deixou o ambiente corporativo em 2018 e, no ano seguinte, aos 42 anos, começou a atuar como terapeuta. No início dessa nova fase, depois de diversas formações terapêuticas, a experiência veio da pesquisa ligada ao câncer e do método da troca justa.

Depois, realizou o sonho de cursar Psicologia, que havia ficado de lado: começou a graduação durante a pandemia e se formou em 2024. São formações distintas, ambas de base sistêmica.

“Construí cada projeto à medida que fui reconstruindo a minha própria vida”, conta.

Como interromper um ciclo familiar

Na abordagem sistêmica que Elaine adota, romper um ciclo familiar começa por identificar o padrão que se repete e a história que o sustenta, olhando para as relações e não apenas para quem sofre. A reconstrução familiar proposta por Satir é uma das ferramentas desse caminho, que a nova acadêmica imortal pretende levar a mais pessoas, também por meio do canal do Instituto AlmaÚnica no YouTube e de participações como a de um podcast recente .

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“Conhecimento só ganha sentido quando transforma vidas. Conhecimento sem decisão de mudança e ação nesta direção não gera novos resultados”, resume.