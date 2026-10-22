Mulher de 18 anos denuncia violência sexual durante corrida de aplicativo; motorista de 41 anos não foi preso

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Uma jovem de 18 anos procurou as autoridades policiais para denunciar que foi vítima de violência sexual durante uma corrida feita por aplicativo de transporte. O fato foi oficialmente registrado na quarta-feira (21), no município de Uberaba, situado no Triângulo Mineiro.

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Conforme o boletim de ocorrência, a passageira solicitou a viagem durante o período da tarde daquela mesma quarta-feira. O chamado foi atendido por um motorista de 41 anos, que conduzia um veículo VW Gol.

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Mudança no itinerário e abordagem

Durante a corrida, o condutor alterou o trajeto que estava indicado previamente na plataforma digital. A jovem informou que o suspeito dirigiu o automóvel até um local ermo e parou o veículo no local.

No ponto isolado, o motorista pegou o próprio telefone celular e exibiu para a vítima uma fotografia do pênis dele. Em seguida, o homem tocou na região das pernas e dos seios da jovem, sem a permissão dela.

Estratégia para escapar da situação

Para interromper a conduta do motorista e conseguir sair do local, a vítima recorreu a uma justificativa rápida: comunicou ao suspeito que o marido dela estava em casa à espera dela.

A jovem também solicitou o número de telefone do motorista, utilizando o pretexto de que os dois poderiam combinar algo em uma data futura. Diante da proposta feita pela passageira, o homem retomou a direção do carro e concluiu o percurso até a residência da jovem.

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O caso foi registrado e remetido para a Polícia Civil, órgão responsável por investigar os acontecimentos relatados. O suspeito de 41 anos não foi detido até o fechamento do boletim de ocorrência.