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Empresário transforma jato em hospedagem com sauna e banheira de hidromassagem na Inglaterra

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Redação Flipar
  • A história do jato começou em 1968, quando passou a integrar a frota da Japan Airlines. Em 1981, o avião passou por uma adaptação para uso privado por super-ricos e permaneceu em operação por aproximadamente três décadas, até a aposentadoria definitiva, em 2012.
    A história do jato começou em 1968, quando passou a integrar a frota da Japan Airlines. Em 1981, o avião passou por uma adaptação para uso privado por super-ricos e permaneceu em operação por aproximadamente três décadas, até a aposentadoria definitiva, em 2012. Foto: Wikimedia Commons/Westcountrywa
  • Para levar a estrutura ao local atual, Palmer precisou retirar as asas e os motores e transportar a fuselagem por estrada. No início, o espaço servia para festas familiares e noites especiais com amigos, mas a ideia evoluiu para um negócio de aluguel por temporada.
    Para levar a estrutura ao local atual, Palmer precisou retirar as asas e os motores e transportar a fuselagem por estrada. No início, o espaço servia para festas familiares e noites especiais com amigos, mas a ideia evoluiu para um negócio de aluguel por temporada. Foto: Wikimedia Commons/Westcountrywa
  • Hoje, o interior preserva elementos da configuração adotada nos anos 1980 e oferece dois ambientes de estar, cozinha equipada, quarto principal com cama king-size e banheiro privativo com chuveiro. Um dos pontos mais curiosos é a cabine de pilotagem, que continua acessível aos hóspedes.
    Hoje, o interior preserva elementos da configuração adotada nos anos 1980 e oferece dois ambientes de estar, cozinha equipada, quarto principal com cama king-size e banheiro privativo com chuveiro. Um dos pontos mais curiosos é a cabine de pilotagem, que continua acessível aos hóspedes. Foto: Wikimedia Commons/Westcountrywa
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