O 5º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS), realizado entre 17 e 19 de setembro de 2026, no Centro de Convenções Salvador, reuniu cirurgiões plásticos, gestores e profissionais de equipes de pré e pós-operatório para discutir avanços técnicos, segurança e organização dos serviços de saúde. Segundo a programação oficial do evento, o encontro contou com quatro plenárias simultâneas, atividades práticas e mais de 30 horas de palestras, incluindo debates sobre gestão e crescimento sustentável de clínicas.

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A programação também contemplou discussões sobre casos complexos, manejo de complicações e padronização de protocolos. Além das atividades científicas, o congresso reservou espaços específicos para a administração dos consultórios e o relacionamento com pacientes, aproximando a prática médica dos processos que envolvem atendimento, comunicação e acompanhamento.

Entre os participantes esteve Ana Luiza Viana, empresária, estrategista digital e idealizadora do Projeto DELUXE, iniciativa voltada ao posicionamento e à estruturação de estratégias de crescimento para clínicas de cirurgia plástica. Com atuação no empreendedorismo desde 2009 e foco no segmento de cirurgia plástica desde 2019, a profissional acompanhou discussões relacionadas à gestão, aquisição de pacientes, organização comercial e presença digital de médicos especialistas.

A participação também proporcionou intercâmbio com cirurgiões plásticos e profissionais da área, além da apresentação do Método DELUXE a médicos interessados em estratégias de posicionamento e gestão. Em análise publicada após o congresso, Ana Luiza destacou a importância de conectar a qualificação médica à organização dos processos de atendimento e à comunicação com os pacientes.

Essa discussão encontra respaldo em pesquisas sobre os critérios utilizados na escolha de cirurgiões plásticos. Um estudo publicado em 2024 na revista Plastic and Reconstructive Surgery, com 369 participantes nos Estados Unidos, identificou que 32,2% iniciaram a busca por um cirurgião plástico por meio da internet. Entre os fatores mais valorizados estavam a experiência do profissional no procedimento desejado, sua certificação e o tempo de atuação. Os resultados indicam que a presença digital participa do processo de escolha, embora a qualificação profissional permaneça entre os principais critérios avaliados.

Outro estudo, publicado em 2023 na revista Aesthetic Plastic Surgery, analisou as preferências de 593 participantes no agendamento de consultas estéticas. As avaliações on-line dos cirurgiões, a presença do médico no acompanhamento pós-operatório e a disponibilidade de informações sobre preços antes da consulta estiveram entre os aspectos considerados mais importantes pelos entrevistados. Os dados reforçam a relevância da reputação, da transparência e da organização do atendimento na experiência do paciente.

Nesse contexto, o trabalho desenvolvido por Ana Luiza por meio do Projeto DELUXE integra inteligência de dados, posicionamento digital e processos de conversão de interessados em consultas. A metodologia reúne recursos como otimização para mecanismos de busca (SEO), publicidade digital, produção de conteúdo, desenvolvimento de LPs e sites e acompanhamento de contatos, buscando conectar diferentes etapas da jornada do paciente. Durante a BAPS 2026, essa abordagem esteve relacionada às discussões sobre gestão e à necessidade de organização dos processos administrativos e comerciais das clínicas.

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A presença de profissionais de gestão e comunicação em congressos médicos evidencia a abrangência dos temas que envolvem o funcionamento dos consultórios. Ao reunir atualização científica, análise de casos clínicos e administração dos serviços, a BAPS 2026 ampliou o espaço para discussões sobre a relação entre conhecimento técnico, informação ao paciente e estrutura de atendimento. A participação de Ana Luiza Viana se inseriu nesse contexto, com foco nas estratégias digitais e nos processos de gestão aplicados à cirurgia plástica.