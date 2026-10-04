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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: Mailza Assis e Alan Rick vão ao 2º turno no Acre

Candidatos do PP e do União são os mais bem votados e disputarão cargo de governador acreano no dia 25 de outubro

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
04/10/2026 20:53

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Mailza Assis e Alan Rick vão a 2º turno no Acre
Mailza Assis e Alan Rick vão a 2º turno no Acre crédito: Divulgação

A disputa pelo governo do Acre terá segundo turno nas eleições de 2026. Neste domingo (4/10), Mailza Assis (PP) e Alan Rick (União) alcançaram 49,76% e 32,26% dos votos válidos até a atualização das 20h51 (99,91% das urnas apuradas), respectivamente, e foram os mais bem votados nesta primeira etapa do pleito.

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O segundo turno das eleições está marcado para o dia 25 de outubro, o último domingo do mês, das 8h às 17h de Brasília (das 6h às 15h locais). Ele é necessário porque nenhum candidato ou candidata conseguiu alcançar 50% mais um dos votos válidos já no primeiro turno.

Acre: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

  • Mailza Assis (PP): 49,76%
  • Alan Rick (Republicanos): 32,26%
  • Tião Bocalom (PSDB): 10,22%
  • Thor Dantas (PSB): 7,50%
  • Eudo Raffael (PCB): 0,16%
  • Dr. Luisinho (Agir): 0,09%

*Até a atualização mais recente desta matéria

Mailza Assis x Alan Rick

Mais bem votada no primeiro turno, Mailza Assis nasceu no Mato Grosso do Sul, tem 49 anos e construiu a trajetória profissional na administração pública. É ex-senadora e foi eleita vice-governadora do Acre em 2022. Assumiu o governo com a renúncia de Gladson Camelli para ser candidato ao Senado.

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Por sua vez, Alan Rick é senador e se estabeleceu como principal opositor do governo atual. Nasceu na capital Rio Branco, é jornalista e foi eleito consecutivamente deputado (2014 e 2018). 

Quando será o segundo turno das eleições?

  • Data: 25 de outubro de 2026
  • Horário: das 8h às 17h (de Brasília)

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