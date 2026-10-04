Eleições 2026: Mailza Assis e Alan Rick vão ao 2º turno no Acre
Candidatos do PP e do União são os mais bem votados e disputarão cargo de governador acreano no dia 25 de outubro
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A disputa pelo governo do Acre terá segundo turno nas eleições de 2026. Neste domingo (4/10), Mailza Assis (PP) e Alan Rick (União) alcançaram 49,76% e 32,26% dos votos válidos até a atualização das 20h51 (99,91% das urnas apuradas), respectivamente, e foram os mais bem votados nesta primeira etapa do pleito.
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O segundo turno das eleições está marcado para o dia 25 de outubro, o último domingo do mês, das 8h às 17h de Brasília (das 6h às 15h locais). Ele é necessário porque nenhum candidato ou candidata conseguiu alcançar 50% mais um dos votos válidos já no primeiro turno.
Acre: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*
- Mailza Assis (PP): 49,76%
- Alan Rick (Republicanos): 32,26%
- Tião Bocalom (PSDB): 10,22%
- Thor Dantas (PSB): 7,50%
- Eudo Raffael (PCB): 0,16%
- Dr. Luisinho (Agir): 0,09%
*Até a atualização mais recente desta matéria
Mailza Assis x Alan Rick
Mais bem votada no primeiro turno, Mailza Assis nasceu no Mato Grosso do Sul, tem 49 anos e construiu a trajetória profissional na administração pública. É ex-senadora e foi eleita vice-governadora do Acre em 2022. Assumiu o governo com a renúncia de Gladson Camelli para ser candidato ao Senado.
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Por sua vez, Alan Rick é senador e se estabeleceu como principal opositor do governo atual. Nasceu na capital Rio Branco, é jornalista e foi eleito consecutivamente deputado (2014 e 2018).
Quando será o segundo turno das eleições?
- Data: 25 de outubro de 2026
- Horário: das 8h às 17h (de Brasília)