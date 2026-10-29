Accertify formaliza ecossistema de parceiros à medida que fraude, pagamentos e chargebacks convergem para uma única superfície de risco

A Accertify, fornecedora líder em soluções de decisão contra fraudes — cuja plataforma Predictive Yes ajuda lojistas a aceitar mais clientes legítimos, aumentar a receita e impulsionar o crescimento —, anunciou hoje o lançamento do Accertify Partner Program. Trata-se de um ecossistema de parcerias formalizado que conecta provedores de pagamento, orquestradores, plataformas de comércio e consultorias à inteligência contra fraudes da Accertify, baseada em uma rede colaborativa.

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Os parceiros podem ingressar por meio de duas modalidades. Na modalidade de indicação (Referral), o parceiro realiza a apresentação inicial, enquanto a Accertify conduz o processo de venda, implementação e suporte. Na modalidade de revenda (Reseller), o parceiro comercializa as soluções da Accertify sob seu próprio contrato, mantendo o relacionamento com o cliente e a margem de lucro. Os parceiros que se integram à Accertify seguem um processo de certificação definido, garantindo que os clientes contem com uma conexão testada e com suporte desde o primeiro dia.

Cada cliente trazido por um parceiro passa a integrar um consórcio no qual clientes legítimos — verificados em qualquer ponto da rede — têm suas transações aprovadas com mais agilidade em toda a plataforma, enquanto agentes mal-intencionados — identificados em qualquer parte da rede — são bloqueados de forma abrangente. Em 2025, a Accertify processou mais de 10 bilhões de transações, totalizando mais de US$ 1 trilhão em volume comercial; evitou US$ 5,8 bilhões em fraudes e abusos; e recuperou US$ 481 milhões por meio da gestão de chargebacks.

“A fraude já não se limita ao caixa, e o mesmo acontece com o risco”, afirmou Emma Lindley, diretora de Desenvolvimento da Accertify. “Os mesmos agentes mal-intencionados exploram a criação de contas, a autorização de pagamentos e os chargebacks; no entanto, os lojistas muitas vezes acabam tendo que gerenciar cada um desses aspectos por meio de diferentes fornecedores. Os lojistas não deveriam ter que conectar esses pontos por conta própria. Por meio do nosso Programa de Parceiros, reunimos parceiros das áreas de pagamentos, comércio e consultoria, facilitando a identificação de riscos ao longo da jornada do cliente e permitindo a aprovação de mais clientes legítimos com total segurança.”

“A DEUNA e a Accertify compartilham um objetivo: ajudar as empresas a aumentar sua receita”, afirmou Jose Maria Serrano, cofundador da DEUNA. “A DEUNA oferece uma estrutura de pagamentos mais inteligente, enquanto a Accertify traz uma solução inteligente de prevenção a fraudes. A adesão ao Programa de Parceiros da Accertify potencializa esses pontos fortes complementares, ajudando nossos clientes a converter mais oportunidades de pagamento em crescimento para o negócio.”

Saiba mais sobre o Programa de Parceiros da Accertify em accertify.com/partnerships.

Sobre a Accertify

A Accertify viabiliza o comércio ao realizar uma tarefa com excelência: identificar fraudes. A plataforma “Predictive Yes” da empresa ajuda os negócios a dizer “sim” com mais frequência — mais bons clientes, mais receita e mais crescimento — sem correr riscos desnecessários. Trata-se de um “sim” preciso, seguro e fundamentado em dados, viabilizado pela integração de sinais ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. Isso é possível graças a um volume de dados inigualável, modelos baseados em inteligência artificial em múltiplas camadas e uma abordagem de consórcio que protege os clientes contra agentes mal-intencionados — detectados em qualquer ponto da rede — ao mesmo tempo em que libera transações com clientes confiáveis, verificados em qualquer parte da rede. Com mais de 10 bilhões de transações e mais de US$ 1 trilhão em volume de comércio processado apenas em 2025, a Accertify fornece a inteligência e a precisão de que as equipes de prevenção a fraudes e pagamentos precisam para dizer “sim” com confiança e impulsionar o crescimento. Esse é o diferencial do “More Yes”. Saiba mais em accertify.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261029228524/pt/

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