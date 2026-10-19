Como saber se um clube de benefícios é confiável: quatro perguntas para fazer antes de comprar pontos do Pix do Milhão
compartilhe
Quem pensa em entrar num clube de benefícios costuma querer saber, antes da primeira compra de pontos, se pode confiar. A resposta não depende de promessa: depende de quatro perguntas que qualquer pessoa pode fazer em poucos minutos. O Pix do Milhão, clube com mais de 3 mil marcas parceiras e premiações que já somam mais de R$ 100 milhões em 2026, é um bom exemplo de como cada uma pode ser respondida com informação pública.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O resultado pode ser conferido?
Nas premiações maiores do Pix do Milhão, o número que define quem é contemplado sai das extrações oficiais da Super Sete, modalidade das Loterias CAIXA. O resultado é público e qualquer pessoa pode conferi-lo. Os prêmios instantâneos do Raspou, Achou, é PIX têm dinâmica própria: são mais de 10 mil prêmios a cada edição, em valores que chegam a R$ 1 mil.
Os contemplados têm nome?
Têm nome, cidade e data. Luciana de Oliveira Vieira, costureira de São Gonçalo (RJ) que mantém uma oficina em casa, foi contemplada com R$ 100 mil em 8 de julho de 2026. Lucinea de Lima Caldeira, de Campo Grande (MS), ouviu o próprio nome ao vivo em 5 de junho de 2026, na transmissão do resultado, como contemplada com R$ 1 milhão. As duas souberam do resultado no mesmo momento que os demais participantes.
A empresa responde a quem reclama?
No Reclame AQUI, o Pix do Milhão tem o selo RA1000, a classificação mais alta de reputação da plataforma. Entre março e agosto de 2026, teve nota 8,8, respondeu 100% das reclamações recebidas e registrou índice de solução de 96,6%. O clube está entre as empresas indicadas ao Prêmio Reclame AQUI 2026, no segmento de programas e clubes, com votação popular até 5 de novembro.
Quem fiscaliza?
As premiações são estruturadas em Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP, órgão federal responsável pela regulação do setor. Nessa modalidade, o título fica vinculado a uma promoção comercial da empresa que o adquire, e quem compra os pontos recebe o direito de participar das premiações.
“Confiança a gente não pede, a gente mostra. O resultado das premiações maiores sai de uma extração oficial que qualquer pessoa pode conferir, o nome de quem é contemplado é lido ao vivo e toda reclamação recebe resposta. E, antes de tudo isso, o participante sente o clube no desconto de todos os dias”, afirma Adinael Nobre, COO do Pix do Milhão.
O que vale antes das quatro respostas
Há uma verificação ainda mais simples: o uso. Quem compra pontos do Pix do Milhão, com ou sem plano de assinatura, passa a ter acesso no mesmo dia a mais de 3 mil marcas parceiras, presentes nos 26 estados e no Distrito Federal, de Netshoes e Centauro a farmácias, cosméticos e perfumaria. Na farmácia, o desconto chega a 80% em medicamentos tarjados e vale todos os dias. É o benefício que acompanha a família antes de qualquer resultado, e continua depois.
Com as quatro perguntas respondidas, a dúvida sobre um clube de benefícios muda de lugar: sai da confiança e vai para o uso. No Pix do Milhão, as respostas estão à vista de quem quiser conferir.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Pix do Milhão é um clube de benefícios que oferece premiações para quem compra seus pontos. A promoção comercial tem atuação nacional e acontece por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, órgão federal responsável pela regulação do setor. Todas as ações de premiação são devidamente autorizadas e têm seus resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, garantindo total imparcialidade e transparência. Em 2026, mais de R$ 100 milhões foram distribuídos em prêmios, mais de 90 brasileiros se tornaram milionários e milhares de famílias tiveram suas vidas transformadas.