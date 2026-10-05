Quem é Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle? Um olhar sobre sua trajetória familiar apresenta a mulher que já foi comparada à rainha Elizabeth e sua história

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Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, desempenha um papel fundamental na vida da filha, mas é conhecida por sua discrição e por se manter longe dos holofotes. As duas são muito próximas e passam bastante tempo juntas desde que Meghan e o Príncipe Harry se mudaram para a Califórnia, em 2020.

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Segundo Daniel Martin, amigo e maquiador da Duquesa de Sussex, Doria é uma inspiração para a filha. “Meghan extrai muita força de sua mãe”, disse ele. “Doria é elegante, chique e confiante, mas não inacessível. Definitivamente sinto que Meghan herda muito disso dela.”

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Carreira e vida pessoal

Nascida em Cleveland, Ohio, Doria mudou-se com a família para Los Angeles quando ainda era bebê. Ela possui mestrado em Serviço Social pela Universidade do Sul da Califórnia e atuou como assistente social, além de ter trabalhado como instrutora de ioga, agente de viagens e maquiadora.

Foi nos bastidores da novela “General Hospital” que Doria conheceu seu ex-marido, Thomas Markle Sr. Eles foram casados de 1979 a 1987 e tiveram uma filha, Meghan, a quem Doria chama de “Flower”. O casal se separou quando Meghan tinha dois anos.

Relação com Meghan e Harry

Meghan frequentemente cita a mãe como uma inspiração. “Encontro inspiração nas mulheres fortes ao meu redor. Claro, minha mãe é uma delas”, declarou a duquesa. O Príncipe Harry também tem uma ótima relação com a sogra, a quem chamou de “incrível” no documentário “Harry & Meghan”, da Netflix.

No mesmo documentário, Doria admitiu que “os últimos cinco anos foram desafiadores”, referindo-se ao escrutínio da mídia britânica sobre a filha. Uma fonte próxima revelou que Harry adora Doria e que sua discrição e silêncio são muito valorizados por ele. A postura reservada de Doria chegou a ser comparada à da Rainha Elizabeth, pois ela “nunca reclama e nunca explica”.

Doria esteve ao lado da filha em momentos importantes, como no dia do casamento com Harry, em 19 de maio de 2018. Ela também acompanhou o casal em um evento em Nova York em 2023, onde estiveram envolvidos em uma “perseguição de carro quase catastrófica” por paparazzi.

Avó de Archie e Lilibet

Doria é avó de Archie e Lilibet. Após o anúncio da primeira gravidez de Meghan, um comunicado do Palácio de Kensington informou que ela estava “muito feliz com a adorável notícia”. Ela esteve presente para apoiar a filha após o nascimento de ambos os netos.

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Além de avó, Doria é uma fã da filha. Foi ela quem recebeu o primeiro pote da geleia de morango da marca de Meghan, a As Ever. Ela também é adepta de um estilo de vida ativo, praticando caminhadas e ioga. Em 2019, participou de uma corrida de 5 km para prevenção do suicídio em Los Angeles.