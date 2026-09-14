Harry e Meghan mudam filhos de escola na Inglaterra por segurança, diz imprensa

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan, mudaram os filhos de escola por razões de segurança poucos dias depois do início do ano letivo na Inglaterra, para onde a família acaba de se mudar, informou nesta segunda-feira (14) a imprensa britânica.

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Segundo as reportagens, a comissão responsável por supervisionar a segurança da família real e de personalidades públicas também avalia o nível de proteção policial necessário para o filho mais novo do rei Charles III e sua família após o retorno ao Reino Unido, em 26 de agosto.

De acordo com a imprensa, Harry e Meghan decidiram morar em Cotswolds, uma região rural do centro da Inglaterra muito procurada por celebridades. O casal matriculou Archie, de sete anos, e Lilibet, de cinco, em uma escola particular cujo nome não foi divulgado.

A revista Hello! afirma que a distância até a escola e o trânsito intenso no trajeto provocaram preocupações relacionadas à segurança.

"A decisão de mudar as crianças de escola foi tomada após uma conversa com a equipe de segurança da família sobre os aspectos práticos das disposições atuais", afirmou à revista um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex.

Procurada, a equipe de Harry e Meghan não respondeu à AFP nesta segunda-feira.

O príncipe e sua esposa renunciaram às obrigações como membros da realeza em 2020 e deixaram o Reino Unido de maneira conturbada rumo aos Estados Unidos, em meio a um desentendimento com a família real. Com isso, perderam a proteção policial à qual tinham direito.

Segundo a imprensa, Harry e sua família recorrem atualmente a agentes de segurança privados, mas o príncipe pediu ao governo que intervenha para garantir proteção policial para ele e sua família.

A comissão responsável pela proteção de personalidades públicas e membros da realeza (Ravec) se reuniu na semana passada para discutir a segurança da família do príncipe, que completa 42 anos nesta terça-feira.

Segundo a BBC, a comissão decidiu examinar detalhadamente as ameaças que pesam, em particular, sobre o duque e sua esposa.

Na avaliação do rei, Harry e Meghan continuam sendo considerados "cidadãos que atuam em caráter privado", e não em nome da família real, segundo uma carta oficial redigida em nome de Charles III no início de setembro.

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