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Meghan Markle afirma ser a 'pessoa mais atacada' do mundo na internet

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AFP
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Repórter
16/04/2026 09:54

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Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, afirmou nesta quinta-feira (16), terceiro dia da visita do casal à Austrália, que foi "a pessoa mais atacada do mundo" nas redes sociais. 

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Harry e Meghan, que vivem nos Estados Unidos com seus dois filhos desde 2020, iniciaram na terça-feira sua primeira visita à Austrália desde que deixaram a família real britânica. 

Durante a viagem a Melbourne nesta quinta-feira, eles se reuniram com a Batyr, uma organização de saúde mental, e criticaram duramente as redes sociais. 

"Todos os dias, nos últimos 10 anos, sou vítima de assédio e ataques", disse Meghan em declarações divulgadas pela agência de notícias britânica PA. 

"Fui a pessoa mais atacada do mundo", acrescentou a duquesa de Sussex, de 44 anos. 

As plataformas "que geram muito dinheiro são inteiramente baseadas na crueldade para gerar cliques, e isso não vai mudar", explicou aos jovens a ex-atriz, que conheceu Harry em 2016. "Temos que ser mais fortes do que isso", acrescentou. 

O príncipe Harry, de 41 anos, filho mais novo do rei Charles III, afirmou que as redes sociais causam "grande solidão em muitas pessoas". 

Harry relembrou a morte de sua mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro em Paris em 1997, enquanto tentava escapar dos paparazzi. 

Após a morte dela, "eu disse a mim mesmo que não queria esse papel (na família real). Eu não gosto disso. Isso matou minha mãe", explicou.

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ctx/alm/psr/ahg/aa-jc

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