A Samsung Bioepis e a Teva expandem a parceria estratégica para avançar com até seis potenciais candidatos a biossimilares

A Samsung Bioepis Co., Ltd. e a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) anunciaram hoje que as empresas celebraram um acordo global de licenciamento, desenvolvimento e comercialização para até seis potenciais candidatos a biossimilares, tendo sido confirmados dois candidatos investigacionais a biossimilares, o SB41, candidato a biossimilares de referência ao Fasenra®1 (benralizumabe), e o SB44, candidato a biossimilares de referência ao Ilaris®2 (canaquinumabe).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001330320/pt/

Sob os termos do acordo, a Samsung Bioepis será responsável pelo desenvolvimento, pelo registro regulatório e pela fabricação dos biossimilares, enquanto a Teva ficará responsável pela comercialização nos mercados globais, incluindo Estados Unidos (EUA), Europa e Canadá. As empresas concordaram com uma opção de expandir a parceria para outros territórios.

Esse acordo reforça a parceria de longa data e bem-sucedida entre a Samsung Bioepis e a Teva, que já resultou na comercialização de sucesso do EPYSQLI® (eculizumab-aagh) nos EUA. As empresas também expandiram esse acordo mais a fundo de forma a incluir o OPUVIZ® (aflibercepte) no Canadá. A colaboração expandida reflete uma abordagem compartilhada ao combinar as capacidades complementares para ampliar o acesso a medicamentos biossimilares em mercados globais.

"Estamos entusiasmados com a expansão da nossa parceria de sucesso com a Teva com esses dois novos candidatos a biossimilares. Este acordo representa outro marco na nossa jornada juntos para melhorar o acesso do paciente a medicamentos que mudam a vida", afirmou Kyung-Ah Kim, presidente e CEO da Samsung Bioepis. "Na Samsung Bioepis, continuamos demonstrando nosso compromisso duradouro com os biossimilares, fortalecendo ainda mais nosso portfólio de produtos em desenvolvimento e ampliando sua disponibilidade para pacientes e sistemas de saúde em todo o mundo".

Richard Francis, presidente e CEO da TEVA, afirmou: "Os biossimilares são cada vez mais uma importante parte da nossa estratégia 'Pivot to Growth' e nossa ambição de nos transformarmos em uma empresa biofarmacêutica líder. Esse acordo global para vários produtos é um passo significativo no que diz respeito a escalonar nosso negócio de biossimilares, ampliando o alcance do nosso portfólio em desenvolvimento e construindo sobre a base forte que estabelecemos com a Samsung Bioepis nos EUA. Ao combinar um portfólio forte e crescente com as nossas excelentes capacidades comerciais globais, estamos fortalecendo nossa posição de liderança em biossimilares e nossa capacidade de levar mais opções de tratamento aos pacientes ao redor do mundo".

Sobre a Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fundada em 2012, a Samsung Bioepis é uma empresa biofarmacêutica comprometida em tornar a saúde acessível a todos. Através de inovações em desenvolvimento de produtos e um firme compromisso com a qualidade, a Samsung Bioepis visa se tornar a principal empresa biofarmacêutica do mundo. Como subsidiária integral da Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0), a Samsung Bioepis segue avançando com um amplo portfólio de candidatos biológicos que abrangem um espectro de áreas terapêuticas, incluindo imunologia, oncologia, oftalmologia, hematologia, nefrologia, neurologia e endocrinologia. Para mais informações, acesse www.samsungbioepis.com e nos siga no LinkedIn e no X.

Sobre a Teva

A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) está se transformando em uma empresa biofarmacêutica inovadora líder, possibilitada por um negócio de genéricos de categoria mundial. Há mais de 120 anos, o compromisso da Teva com a melhoria da saúde jamais se abalou. De inovação nas áreas de neurociência e imunologia ao fornecimento de medicamentos genéricos complexos, biossimilares e marcas de farmácia no mundo todo, a Teva se dedica a lidar com as necessidades dos pacientes, agora e no futuro. Na Teva, estamos todos totalmente empenhados em uma saúde melhor. Para saber como, acesse https://www.tevapharm.com.

Nota de advertência da Teva sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, as quais se baseiam nas crenças e expectativas atuais da gerência e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais, conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas futuras difiram significativamente do que é expresso ou implícito por tais declarações prospectivas. Você pode identificar essas declarações prospectivas através do uso de palavras como "deve", "espera", "antecipa", "estima", "pode", "projeta", "pretende", "planeja", "acredita" e outras palavras e termos com significado similar e expressões em conexão com qualquer discussão do desempenho operacional e financeiro futuro. Fatores importantes que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem riscos relacionados a: nossa capacidade de executar com sucesso o acordo de licenciamento, desenvolvimento e comercialização com a Samsung Bioepis; nossa capacidade de competir com sucesso no mercado de trabalho, incluindo nossa capacidade de desenvolver e comercializar mais produtos farmacêutico; nossa capacidade de executar com sucesso nossa estratégia "Pivot to Growth", inclusive expandir nosso portfólio de biossimilares e medicinas inovadoras, seja organicamente ou através do desenvolvimento dos negócios, e sustentar e focar nosso portfólio de medicamento genéricos; e outros fatores discutidos no nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o segundo trimestre de 2026 e no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, inclusive na seção intitulada "Fatores de risco" e "Nota de advertência sobre declarações prospectivas". As declarações prospectivas se referem apenas à data na qual foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar nenhuma declaração prospectiva ou outra informação aqui contida, seja devido a novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Recomenda-se não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.

1 Fasenra é uma marca comercial da AstraZeneca AB.

2 Ilaris é uma marca comercial da Novartis AG.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Consultas da imprensa com relação à Samsung Bioepis:

Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com

Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com

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