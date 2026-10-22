Uma fazenda com praia artificial, pista de vaquejada, jet ski: propriedade de cantor de 38 anos chama atenção no interior do Ceará

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O cantor Wesley Safadão, aos 38 anos, possui uma carreira marcada por grandes sucessos e maratonas de shows pelo país. Longe dos palcos e das turnês intensas, o artista escolheu o interior do Ceará para estabelecer o seu ponto de descanso.

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O sertanejo é proprietário do Haras WS, fazenda localizada no município de Aracoiaba, a cerca de 80 quilômetros de Fortaleza. A propriedade rural combina a força dos negócios equestres com uma ampla estrutura residencial voltada ao lazer de familiares e amigos.

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Prainha artificial e lago natural

Há dois anos, o artista anunciou uma inovação na área de convivência do local: a construção de uma prainha artificial privativa montada nas margens do lago natural, convertendo a área em um resort particular no sertão cearense.

A implantação do espaço exigiu projetos de engenharia e paisagismo para adaptar as margens do reservatório. Safadão determinou o transporte de toneladas de areia fina para cobrir a borda da água, reproduzindo a faixa litorânea do Nordeste.

decks de madeira instalados ao redor da faixa de areia;

espreguiçadeiras para banho de sol e ombrelones;

quiosques com cobertura de palha;

espaço para passeios de jet ski e esportes aquáticos.

A estrutura funciona como o ponto central dos encontros familiares em dias de folga, permitindo momentos de relaxamento sem a necessidade de deslocamento até o litoral.

Criação de cavalos e vaquejada

O Haras WS também se destaca na seleção, treinamento e criação de equinos da raça Quarto de Milha. O local dispõe de cocheiras modernas em alvenaria, centro reprodutivo de alta tecnologia e pista profissional voltada à vaquejada.

O espaço sedia leilões de grande repercussão, abrigando animais premiados com avaliações estimadas em milhões de reais. Entusiasta da cultura sertaneja, Safadão treina na própria pista e disputa competições oficiais da modalidade no Nordeste.

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A área residencial do imóvel conta ainda com casa sede espaçosa de arquitetura tropical, piscina climatizada e campos de futebol. O projeto acolhe os filhos do cantor em ambiente seguro e integrado à natureza, abrigando também uma frota especial para o transporte dos animais da equipe.