Vai para o Ceará? Um guia completo com o melhor de Fortaleza

Fortaleza se consolida como um dos destinos mais procurados do Brasil, e não é por acaso. A capital cearense oferece uma combinação perfeita de praias urbanas vibrantes, cultura rica e uma gastronomia que conquista qualquer paladar. Para quem planeja uma visita, a cidade reserva experiências que vão de um pôr do sol inesquecível na Ponte dos Ingleses a um dia de pura adrenalina no maior parque aquático da América Latina.

O roteiro na cidade começa, sem dúvida, pela Avenida Beira-Mar. A orla de Fortaleza conecta três praias famosas: Iracema, Meireles e Mucuripe. Cada uma tem sua própria identidade. A Praia de Iracema é o reduto boêmio, com casarões históricos e uma vida noturna agitada. É lá que fica a Ponte dos Ingleses, o melhor lugar para assistir ao pôr do sol sobre o mar.

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Seguindo pela orla, chega-se a Meireles, onde a Feirinha de Artesanato funciona de quinta-feira a domingo. É o local ideal para caminhadas no calçadão e para aproveitar as barracas de praia com estrutura completa. Logo depois vem Mucuripe, com seu cenário de jangadas coloridas e o tradicional Mercado de Peixes, onde é possível comprar pescados frescos e pedir para prepará-los na hora.

Sabores e cultura cearense

Explorar Fortaleza também significa mergulhar em seus sabores. A cidade é famosa pela "quinta-feira do caranguejo", uma tradição que reúne moradores e turistas para saborear o crustáceo. Pratos como o baião de dois com paçoca de carne de sol e a moqueca cearense são paradas obrigatórias. Além do Mercado de Peixes, o Mercado Central é perfeito para comprar castanhas, cachaças e artesanato local.

A cultura se destaca em pontos como o Theatro José de Alencar, com sua arquitetura impressionante, e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O complexo cultural abriga cinemas, teatros e museus, oferecendo uma programação variada que dialoga com a história e a arte do Ceará e do Brasil.

Um dia de diversão no Beach Park

Para quem busca emoção, um passeio ao Beach Park é indispensável. Localizado no município de Aquiraz, a cerca de 30 minutos de Fortaleza, o complexo é o maior parque aquático da América Latina. Atrações como o toboágua "Insano" garantem a adrenalina, enquanto as piscinas de ondas e áreas infantis divertem toda a família. O ideal é reservar um dia inteiro para aproveitar todas as atrações que o local oferece.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.