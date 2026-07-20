Preá atrai influenciadores e fortalece turismo de experiência no Ceará

Com a chegada da temporada de ventos, o Preá, no litoral oeste do Ceará, volta a receber praticantes de kitesurf, turistas e investidores atraídos por um dos cenários mais favoráveis do mundo para a modalidade. Entre os visitantes está a influenciadora Tayane Dalazen, que escolheu o Carnaúba Wind House para o início da temporada de vento na região.

Localizado a poucos quilômetros do aeroporto de Jericoacoara, o Preá tem ampliado sua projeção nacional e internacional ao unir natureza preservada, infraestrutura turística e condições climáticas consideradas ideais para o esporte. São cerca de sete meses por ano de ventos constantes e águas quentes, características que transformaram a vila em referência para atletas profissionais e praticantes amadores.

Durante a passagem pelo destino, Tayane acompanhou a rotina da vila, praticou kitesurf e conheceu a proposta do Carnaúba Wind House, empreendimento inaugurado em 2024 que reúne hospedagem, estrutura esportiva e serviços voltados ao turismo de experiência.

“O Preá, por si só, já é um destino que faz qualquer pessoa querer voltar. Mas o Carnaúba Wind House consegue tornar essa experiência ainda mais especial. É um verdadeiro oásis em meio às areias do Ceará, com uma infraestrutura impecável, atendimento extremamente acolhedor e uma atmosfera que faz você desacelerar sem abrir mão do conforto. É daqueles lugares que transformam uma viagem em uma experiência que fica na memória”, afirma Tayane Dalazen.

O Carnaúba Wind House integra um projeto de desenvolvimento turístico planejado para o Preá. O conceito combina hospedagem de alto padrão com a estrutura de um clube voltado ao lifestyle do kitesurf, oferecendo bangalôs, restaurante, spa, academia, quadras esportivas, áreas de lazer e um kite center reconhecido internacionalmente. O empreendimento também se tornou o primeiro Duotone Pro Center das Américas, certificação concedida pela fabricante alemã de equipamentos para kitesurf.

Segundo dados divulgados pelo grupo responsável pelo projeto, mais de 5 mil hóspedes passaram pelo local nas duas últimas temporadas. Atualmente, o empreendimento conta com 58 suítes distribuídas em 20 bangalôs e prevê expansão até o fim de 2026, quando deverá chegar a 71 suítes. O investimento total estimado é de R$400 milhões.

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A presença de atletas, influenciadores e criadores de conteúdo durante a temporada também tem contribuído para ampliar a visibilidade do destino nas redes sociais, reforçando o Preá como um dos principais polos brasileiros de turismo esportivo e de experiências ao ar livre.