Litoral do Ceará: Roteiro de 7 dias de Jericoacoara a Canoa Quebrada

Explorar as principais praias do Ceará em sete dias é uma experiência que combina aventura, descanso e paisagens únicas. Embora o estado faça parte da famosa Rota das Emoções (que inclui também Maranhão e Piauí), este roteiro foca exclusivamente no trecho cearense, ligando Jericoacoara a Canoa Quebrada.

O percurso de mais de 600 quilômetros pode ser feito de carro, preferencialmente um 4x4 em alguns trechos, ou com transfers contratados. A viagem é uma oportunidade para descobrir por que a costa do estado atrai visitantes de todo o mundo, com suas dunas, falésias coloridas e mar de águas mornas.

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Para aproveitar ao máximo, a organização é fundamental. Veja uma sugestão de roteiro dia a dia:

Dias 1 e 2: a magia de Jericoacoara

A chegada em Jericoacoara já prepara o espírito para o que está por vir. As ruas de areia e a atmosfera descontraída convidam a relaxar. Reserve o primeiro dia para conhecer a Lagoa do Paraíso, com suas famosas redes na água. No segundo, explore a Pedra Furada na maré baixa e finalize com o pôr do sol na Duna do Pôr do Sol, um clássico local.

Dia 3: kitesurf no Preá e Flecheiras

Saindo de Jeri, a primeira parada é a Praia do Preá, um destino conhecido entre os praticantes de kitesurf. Mesmo quem não pratica o esporte pode aproveitar para observar o balé das pipas coloridas no céu. Em seguida, o destino é Flecheiras, uma vila charmosa com piscinas naturais que se formam na maré baixa, ideais para um banho tranquilo.

Dia 4: parada estratégica em Fortaleza

O quarto dia serve como um ponto de conexão e descanso. Use a estrutura da capital para recarregar as energias. Aproveite para caminhar pelo calçadão da Avenida Beira Mar e jantar em um dos restaurantes da Praia de Iracema. Uma visita ao Mercado Central para comprar artesanato local também é uma boa pedida.

Dia 5: dunas de Cumbuco e visual de Lagoinha

A curta distância de Fortaleza, Cumbuco é parada obrigatória para um passeio de buggy com emoção pelas dunas. O trajeto geralmente inclui uma parada para esquibunda nas lagoas. Mais adiante, a Praia de Lagoinha oferece um dos cartões-postais do Ceará, com sua paisagem de coqueiros, dunas avermelhadas e mar verde.

Dias 6 e 7: as falésias de Canoa Quebrada

A reta final da viagem é em Canoa Quebrada, localizada a cerca de 160 km de Fortaleza. A vila, que se tornou famosa nos anos 70, mantém um ar rústico e vibrante. O principal atrativo são as falésias de tons avermelhados, que podem ser exploradas em um passeio de buggy pela praia. À noite, a rua principal, conhecida como “Broadway”, concentra o agito com bares e restaurantes. No último dia, curta a praia e o mar calmo antes de retornar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.