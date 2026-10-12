Homem agride e ameaça matar esposa e filha em festa de aniversário

No dia do aniversário do filho mais novo, um homem de 51 anos agrediu a esposa, de 46, e a filha, de 20, e ameaçou matá-las em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na noite desse domingo (11/10), durante uma reunião familiar, e terminou com a prisão do suspeito.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua João de Deus. Segundo o relato das vítimas aos militares, o homem começou a agir de forma agressiva durante a comemoração e agrediu um sobrinho.

Ao tentar impedir as agressões, a esposa foi atacada pelo marido com socos na cabeça e chutes no peito. Ela caiu no chão, mas, conforme o registro policial, o homem continuou a agredi-la.

A filha do casal tentou intervir para defender a mãe e também foi agredida. O pai teria dado socos no rosto e no tórax da jovem, além de chutes.

Após as agressões, mãe e filha saíram da residência e receberam ajuda de familiares. De acordo com os relatos, o homem deixou o imóvel armado com uma faca e tentou golpeá-las. As duas se afastaram e acionaram a Polícia Militar.

As vítimas também contaram aos policiais que o homem ameaçou usar uma arma de fogo para matá-las e atingir as pessoas que tentassem ajudá-las. Elas afirmaram ainda que os episódios de agressividade eram recorrentes.

Durante o atendimento, os militares receberam a informação de que havia uma arma de fogo dentro da residência. Com autorização das vítimas, a equipe fez buscas no imóvel e encontrou uma garrucha e três cartuchos intactos de calibre .32. O armamento e as munições foram apreendidos.

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O homem foi preso e encaminhado, junto com as vítimas e os materiais apreendidos, à delegacia de plantão de Betim para as providências cabíveis. O caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.